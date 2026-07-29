El Tesoro superó con holgura los vencimientos de deuda de esta semana y evitó liberar pesos al mercado. La Secretaría de Finanzas adjudicó este miércoles instrumentos por un valor efectivo de $ 12,21 billones, tras recibir ofertas por $ 13,98 billones, y alcanzó un rollover del 144,53% sobre compromisos cercanos a los $ 8,5 billones.

El resultado le permitió al equipo económico retirar liquidez adicional en un momento en el que la política monetaria busca contener la cantidad de pesos y reducir las presiones sobre el dólar. Al mismo tiempo, el Gobierno consiguió otros u$s 309 millones mediante la reapertura del Bonar 2029, denominado AO29, que utilizará para reforzar la caja en moneda extranjera y afrontar próximos vencimientos.

La colocación estuvo marcada por una fuerte demanda de instrumentos a tasa fija de corto plazo y títulos que ofrecen cobertura cambiaria. Cerca del 76% del monto adjudicado se concentró en una Lecap con vencimiento en octubre de este año y en el nuevo bono dual que vence en enero de 2028.

El Tesoro absorbió pesos y extendió vencimientos

La Lecap con vencimiento el 16 de octubre de 2026 captó $ 4,61 billones, casi el 38% del total adjudicado. El instrumento cortó con una tasa efectiva mensual del 2,05%, equivalente a una tasa interna de retorno efectiva anual del 27,57%.

El otro título que concentró la atención fue el bono dual TMVE8, que debutó en esta licitación y vence el 31 de enero de 2028. El Tesoro adjudicó $ 4,72 billones, con un margen de 6,64% sobre la tasa dual, que remunera según la evolución de la tasa TAMAR o del dólar oficial.

Este bono explicó cerca del 39% de la colocación y permitió trasladar una parte relevante de los compromisos más allá de las elecciones presidenciales de 2027. En total, alrededor del 45% de lo adjudicado quedó colocado en instrumentos que vencen después de esos comicios.

Por el bono ajustado por CER y TAMAR TXMD8, con vencimiento en diciembre de 2028, Finanzas captó otros $ 870.000 millones, con una tasa real anual del 5,40%.

La demanda por cobertura cambiaria también apareció en los bonos dólar linked. El título D30S6, que vence el 30 de septiembre de 2026, recibió $ 670.000 millones y cortó con una tasa efectiva anual del 7,25%. El D15E7, con vencimiento en enero de 2027, captó $ 1,33 billones, con un rendimiento del 5,51%.

El Gobierno sumó otros u$s 309 millones

En paralelo a la renovación de deuda en pesos, el Tesoro volvió a captar dólares mediante el Bonar 2029. En la reapertura del AO29 recibió ofertas por u$s 366 millones y adjudicó u$s 309 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual del 8,33%, equivalente a una tasa nominal anual del 8,02%.

El instrumento, que vence el 31 de octubre de 2029, forma parte de la estrategia oficial para cubrir pagos de deuda en moneda extranjera sin recurrir directamente a las reservas del Banco Central.

Con esta nueva emisión, Finanzas ya captó alrededor de u$s 958 millones mediante el AO29, frente a un monto máximo autorizado de u$s 2.000 millones. El jueves se realizará además una segunda vuelta al precio de corte de la licitación, con la posibilidad de colocar hasta otros u$s 150 millones.

En la primera licitación del bono, realizada a mediados de julio, el Gobierno había adjudicado inicialmente u$s 470 millones y posteriormente sumó otros u$s 150 millones en la segunda rueda.

El resultado de este miércoles dejó así una doble señal. Por un lado, el Tesoro consiguió renovar más deuda de la que vencía y retiró pesos del mercado. Por otro, volvió a reforzar su posición en dólares, aunque con una demanda menor a la observada durante el debut del AO29.

La concentración de las ofertas en instrumentos cortos, duales y vinculados al tipo de cambio también mostró que, pese al elevado rollover, los inversores todavía priorizan alternativas con cobertura frente a la evolución de las tasas, la inflación y el dólar.