El Tesoro logró un rollover del 145%, absorbió pesos y sumó otros u$s 309 millones
La Secretaría de Finanzas adjudicó $ 12,21 billones frente a vencimientos por $ 8,5 billones. La demanda se concentró en una Lecap corta y en un nuevo bono dual, mientras que el AO29 volvió a aportar dólares para afrontar pagos de deuda.
La Secretaría de Finanzas adjudicó $ 12,21 billones frente a vencimientos por $ 8,5 billones. La demanda se concentró en una Lecap corta y en un nuevo bono dual, mientras que el AO29 volvió a aportar dólares para afrontar pagos de deuda.