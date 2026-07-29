Este miércoles, 29 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.470 para la compra y $ 1520.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana, con un 44.86%, es significativamente mayor que la volatilidad anual de 33.12%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un costo máximo de $ 1.520, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1465.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) terminó con las limitaciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: