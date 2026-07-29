Este miércoles, 29 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3185.48 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,59%.

La cotización del Dólar muestra una tendencia bajista: en la última semana cayó -0.85% y en el último año acumula un descenso de -15.18%.

La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.

Estos son los cambios que presentó la moneda la última semana

Predominó la baja: tras un inicio al alza vinieron cuatro caídas seguidas, luego un repunte, una nueva caída, otro avance y dos descensos finales, sin días de estabilidad.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.03%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.21%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia al alza en los últimos días. Este aumento sugiere una mayor demanda por la moneda, lo que podría indicar confianza en la economía local.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares?

Quienes deseen adquirir 100 dólares en Colombia, teniendo en cuenta que su valor por unidad es de 3185.48 pesos colombianos, deberán pagar 318,548.00 pesos; comprar 200 dólares cuesta 637,096.00 pesos y 500 dólares, 1,592,740.00 pesos.