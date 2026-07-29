El helicóptero Bell 412 fue contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para intervenir en los incendios que afectan a La Rioja.

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La caída de un helicóptero Bell 412 en la provincia de San Juan dejó un saldo de siete muertos y provocó la apertura de una investigación para determinar las causas del siniestro. La aeronave, contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se dirigía a La Rioja para colaborar en tareas de control de incendios forestales cuando se accidentó en la zona del Parque Provincial Ischigualasto.

Las víctimas fueron identificadas como Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía de San Juan y comisario general; Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos y comisario inspector; Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; y los brigadistas de la AFE Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

La propia Agencia Federal de Emergencias confirmó el fallecimiento de todos los ocupantes tras las tareas de verificación realizadas en el lugar del accidente. En un comunicado, informó que las causas del siniestro continúan bajo investigación y aseguró que mantendrá la colaboración con las autoridades encargadas del esclarecimiento del hecho.

Según detalló Presidencia, la aeronave “estaba siendo utilizada para brindar una capacitación en San Juan” y tenía como destino final la provincia de La Rioja, donde debía sumarse a las tareas para combatir un incendio forestal. El Gobierno también señaló que “las causas del siniestro son materia de investigación”.

El accidente movilizó un amplio operativo de búsqueda y rescate. El Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR) de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) informó que a las 10.30 recibió una señal de emergencia emitida por el transmisor ELT de la aeronave matrícula LV-KGR. A partir de esa alerta se activó un procedimiento coordinado que incluyó medios aéreos y terrestres.

La última posición conocida del helicóptero se ubicaba sobre el límite entre San Juan y La Rioja. Efectivos del Subcentro SAR Mendoza, aeronaves de Protección Civil sanjuanina, personal de Gendarmería Nacional y grupos especializados de la Policía de San Juan participaron del despliegue.

Dónde fue el accidente

Las tareas se desarrollaron en una zona de difícil acceso. El lugar estimado del impacto se encuentra en el predio fiscal Caballo Anca, una extensión de unas 64.000 hectáreas situada entre los departamentos de Jáchal y Valle Fértil. El área se encuentra fuera del circuito turístico de Ischigualasto, a unos 20 kilómetros de la Ruta Nacional 150, y presenta una geografía montañosa que complicó los desplazamientos.

De acuerdo con la información oficial, la aeronave fue localizada alrededor de las 13.00, menos de tres horas después de la recepción de la señal de emergencia. Integrantes del operativo indicaron que gran parte de las cuadrillas terrestres ingresaron desde La Rioja debido a que los caminos ofrecían mejores condiciones de acceso al punto del siniestro.

Tras conocerse la tragedia, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, expresó su pesar en redes sociales. “Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas”, señaló.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, expresó su pesar en redes sociales

El mandatario destacó especialmente a los funcionarios provinciales fallecidos y afirmó que eran “servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones”. Además, envió sus condolencias a los familiares del piloto y de los brigadistas de la AFE.

Como consecuencia del accidente, Orrego decretó tres días de duelo provincial, dispuso el cese de los actos festivos organizados por el Estado y ordenó que las banderas permanezcan a media asta.

También se pronunció la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, quien expresó sus condolencias a familiares y compañeros de las víctimas. En un mensaje difundido en la red social X sostuvo que Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta habían dedicado sus vidas a “proteger y asistir a los argentinos” y aseguró que acompañaba a las familias “en este momento de profundo dolor”.

Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio de quienes perdieron la vida en el accidente del helicóptero en San Juan: nuestro coordinador regional Centro, Andrés Bosch; nuestro brigadista e instructor, Rodrigo Aimetta, cuyas vidas… https://t.co/yB2zjH1E1k — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) July 29, 2026

Mientras avanzan los peritajes sobre los restos de la aeronave, las autoridades buscan establecer qué provocó el accidente del helicóptero en una zona de compleja geografía del noreste sanjuanino.