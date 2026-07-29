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Con el sector de la construcción todavía lejos de recuperar el nivel de actividad previo a la caída de 2024, Holcim volvió a invertir en la Argentina. La compañía inauguró una planta de aditivos en Córdoba, un proyecto que demandó u$s 1,2 millones y con el que empezará a producir un insumo que hasta ahora compraba a proveedores externos.

La nueva planta tiene capacidad para fabricar más de siete millones de litros por año y funciona dentro del complejo industrial de Quimexur, empresa de la que Holcim es accionista mayoritaria. Allí ya elaboraba pinturas e impermeabilizantes y ahora incorporó una tercera línea de producción destinada a aditivos para cemento, hormigón elaborado y premoldeados.

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Según el balance correspondiente al ejercicio 2025, presentado este año ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa registró ventas por $ 499.267 millones, un 5% menos que en 2024, aunque l os despachos de cemento crecieron 11% . En ese documento, señaló que la recuperación de la construcción seguía siendo gradual, con una demanda que todavía avanzaba con lentitud.

La incorporación de esta línea de producción se suma al proceso de diversificación que la empresa viene impulsando en los últimos años. Además de abastecer sus propias operaciones, la producción también estará destinada a otras compañías del sector.

“En un contexto como el actual, el foco estratégico pasa por la eficiencia en costos. Haber explorado y finalmente decidido esta inversión nos permitió avanzar en ese objetivo”, explicó Pablo Bittar, CEO de Holcim Argentina, en diálogo con El Cronista.

La historia

Holcim nació en 1930 como Cementos Minetti. Fundada por el empresario cordobés Juan Minetti, la compañía operó durante más de seis décadas bajo esa marca y se convirtió en una de las principales productoras del país.

A fines de los ’90, el grupo suizo Holcim adquirió la cementera y, poco después, compró Corcemar, otra de las principales compañías del sector. En 2011 dejó de utilizar la marca Minetti y unificó toda su operación en el país bajo el nombre Holcim Argentina.

Si hasta hace poco el cemento concentraba gran parte de su actividad, la empresa fue ampliando su presencia hacia otras categorías vinculadas a la construcción con el objetivo de ofrecer una cartera más amplia de productos.

Ese cambio comenzó a tomar forma en 2022, cuando anunció un plan de inversiones superior a los u$s 40 millones. Uno de los principales proyectos fue la construcción de su primera planta de morteros secos en Malagueño, Córdoba, donde destinó u$s 5 millones para fabricar pegamentos y revoques bajo la marca Tector. En ese momento, la compañía también informó inversiones para modernizar sus plantas de cemento y hormigón y ampliar las operaciones de Geocycle, la unidad dedicada al coprocesamiento de residuos.

Ese mismo año, además, firmó un acuerdo con Pampa Energía para abastecer con energía renovable a sus cuatro plantas industriales. El contrato le permitió elevar al 65% la participación de fuentes renovables en su consumo eléctrico y se enmarcó dentro de la estrategia global de reducción de emisiones del grupo.

La diversificación continuó durante 2023. Primero inauguró la planta de morteros en Córdoba y, poco después, adquirió la participación mayoritaria de Quimexur, fabricante de impermeabilizantes y pinturas para techos. La operación también incluyó la cadena Pinturerías De Color, con presencia en ocho provincias.

En ese momento, la compañía ya anticipaba que el objetivo era dejar de ser una empresa enfocada exclusivamente en cemento. “Buscamos ampliar la cartera de productos para ofrecer soluciones para todas las etapas de una obra”, explicaban desde la filial local, en línea con la estrategia global del grupo.

Holcim, entre varias herramientas, ha lanzado el hormigón ECOPact PRIME. (Foto: gentileza Holcim Argentina).

El año pasado, ese proceso continuó con la compra de Horcrisa por u$s 32,5 millones. La operación incorporó al tercer productor de hormigón elaborado del país, con siete plantas de fabricación ubicadas en la provincia de Buenos Aires y más de 130 empleados. Además, le permitió fortalecer su presencia en ese segmento y ampliar su capacidad instalada.

“Seguimos trabajando en nuestro plan de crecimiento a nivel país. En los últimos dos años hicimos tres adquisiciones para ampliar el portafolio de productos. Pasamos de vender apenas 15 tipos de productos a más de 1000”, había señalado entonces Bittar.