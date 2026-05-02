Luego de la multitudinaria exhibición en Buenos Aires de fines de abril, el piloto argentino de F1 Franco Colapinto vuelve a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de Miami. Se trata de la cuarta carrera del año de la Fórmula 1, que se disputará el domingo 3 de mayo. La máxima categoría del automovilismo retoma su actividad luego de más de un mes de receso por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por razones de seguridad dado el conflicto bélico en Irán y Medio Oriente. Tras ubicarse 11° en la primera práctica en el GP de Miami realizada este viernes 1° de mayo, Colapinto tuvo un desempeño destacado en la clasificación Sprint disputada el mismo día. Como resultado, no sólo llegó a la Q3 sino que además quedó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, que largará en la Q10. Luego de un inicio de año en el que se mantuvo por detrás de su compañero de escudería, con 14 puntos de desventaja tras solo tres fechas del Mundial, Franco Colapinto aseguró que trabajó junto a ingenieros y mecánicos para continuar adaptándose al auto durante el tiempo de inactividad. Poco después de bajarse del auto en el que clasificó 8°, el pilarense afirmó “estar muy contento” por el resultado de “un buen laburo de todo el equipo”. Y valoró que “con esfuerzo y momentos dolorosos” lograron entender las virtudes y aptitudes del Alpine A526 y así “volver a empezar de cero”. Flavio Briatore, el director de equipo Alpine, le demostró su apoyo en redes sociales. En la publicación, se ve a Briatore dándole un cariñoso abrazo al argentino, con una gran sonrisa en medio de una de las oficinas del Hospitality de Alpine, en el paddock del circuito estadounidense. Además, el italiano escribió: “¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así”. Por su parte, la cuenta oficial de X (Twitter) de la escudería publicó una foto de Colapinto con el resultado y el mensaje “¡Vamos! Es 8º para Franco” con el emoji de aplausos. En declaraciones a la prensa, Colapinto destacó como fundamental haber logrado “entender” qué le faltaba para encontrar un ritmo parecido al de su compañero de equipo en las carreras anteriores. Además, se mostró feliz por haber girado con buena velocidad “desde el principio” en una pista “difícil y que no conocía”. El corredor de 22 años celebró “haber sido más rápido que uno de los Red Bull (Isack Hadjar) con ruedas blandas” y dejó una reflexión alentadora: “Vamos por buen camino”. En horario de Argentina: Toda la actividad del fin de semana en el Autódromo Internacional de Miami tiene transmisión en vivo a través de Fox Sports y Disney+, este último exclusivamente para suscriptores del plan premium.