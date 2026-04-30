El Gobierno ve como un triunfo el hecho de que la estructura del régimen cambiario está fuera de discusión mientras que “hace cuatro meses, se argumentaba que no se iban a poder comprar reservas con el esquema de bandas cambiarias, postura que ya claramente no se sostiene”, según dijo ayer el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Aseguró que, con la base monetaria que creció del 2,5% al 4,1% del PBI, se abre un nuevo espacio para una remonetización adicional de la plaza local desde este nuevo punto de partida. El Gobierno había fijado rumbo a una remonetización en dólares porque detectó un tope en el nivel de préstamos en pesos y buscaba traccionar las divisas del colchón a través de la Ley de Inocencia Fiscal, pero se topó con dos obstáculos: los bancos no quieren aceptar dólares de origen “dudoso” y los argentinos no están preparados para dejar de ahorrar en esa moneda. Han tenido infinidad de conversaciones con las entidades sobre este tema, pero no logran vencer la barrera. Los bancos siempre argumentan que la regulación no se los permite. El ministro de Economía, Luis Caputo ha dicho una y otra vez que la gente se tenía que animar a sacar los ahorros del colchón, pero el gran flujo no aparece, es tímido todavía. En consecuencia, hoy el plan es otro. El equipo económico considera que hay muchos menos pesos en la plaza que la cantidad con la que la economía funcionó tradicionalmente y ahí detecta espacio para inyectar liquidez. ¿Cómo lo hará? Como hasta ahora: comprando dólares. Si bien es cierto se hace con emisión de pesos, ve espacio para hacerlo dada la drástica reducción que sufrió la base monetaria. “Recordemos que la Argentina funcionó en el pasado con niveles de monetización que duplican el actual con términos reales. A diferencia de cuando era prioridad eliminar los pasivos remunerados, hoy es totalmente natural priorizar el abastecimiento de ese aumento en la demanda de dinero a través de la acumulación de reservas”, destacó Bausili al hablar en Expo EFI. Esto encaja de perillas con lo que dijo el viernes pasado en El Cronista Stream el secretario de Finanzas, Federico Furiase, cuando destacó que era una oportunidad el hecho de que el Tesoro estuviera muy líquido en pesos porque esos billetes irán luego hacia los bancos, para alimentar el crédito y reactivar así la economía. “Lo que emitimos para comprar los dólares tiene un rollover positivo y así se elimina el exceso de pesos, pero somos muy optimistas con lo que tiene que ver la demanda de pesos. La baja de la inflación va a hacer que el poder adquisitivo se recupere y la baja de tasas de interés va a redundar en una aceleración del crédito”, dijo Furiase en la entrevista. Ayer explicó el presidente del BCRA que el Tesoro es hoy clave en la administración de liquidez y puede volcarla ante una mayor demanda de pesos. Esa es la apuesta del Gobierno, que apunta a seguir con la compra de dólares por el Banco Central y confía en que, de a poco, la morosidad en el crédito se reducirá. “Nuestro sistema financiero atravesó cambios estructurales en los últimos dos años. El nivel de la nominalidad varió muy significativamente. El crédito al sector privado era menos del 4% del PBI, un nivel de crédito que, a efectos prácticos, era inexistente. Hoy, el crédito sigue siendo muy bajo para nuestra economía, pero empieza a cumplir un rol más relevante. Si no hay crédito, no hay mora”, dijo Bausili. Y aseguró que, en ese proceso, ambas partes, los deudores y los acreedores, tuvieron que volver a aprender a dar y a tomar crédito. “De a poco, el sistema se está saneando”, cofió. El presidente del BCRA dio a entender que el equipo económico decidió no intervenir en el problema de la morosidad. Esto lo supo El Cronista también de boca de representantes de varias entidades, que señalaron que no se trabaja junto al Gobierno en el tema, sino que cada banco lleva adelante su propio plan de saneamiento del crédito a través de distintos planes y propuestas que ofrecen a sus clientes. Otro de los puntos clave del programa de Bausili es la administración del régimen cambiario. Aseguró que “hoy es efectivamente de libre flotación” y todo indica que el Gobierno no planea dar fuertes pasos en la eliminación del cepo por el momento. La idea parece ser avanzar de manera muy quirúrgica y beneficiando a distintos sectores, tal como se vio con la última normativa que emitió el BCRA en ese sentido, la Comunicación “A” 8417, que aflojó el cepo, pero por otro endureció las restricciones cruzadas, ya que, si bien flexibilizó las condiciones para sacar dinero en el exterior a personas y plazos de liquidación, por otro, puso más restricciones cruzadas para evitar el rulo MEP/CCL. Esto es debido a que en el equipo económico existe a ida de que hoy no hay problemas ocasionados por el cepo para el funcionamiento de la economía. Muchas empresas operan por el mercado paralelo sin las restricciones que rigen para el mercado oficial y no ven un gran problema en que así sea.