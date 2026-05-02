A más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, las principales consultoras y encuestadoras comenzaron a medir la imagen de los principales dirigentes y su intención de voto entre los argentinos. La última encuesta de DC Consultores, hecha entre el 17 y 20 de abril sobre un total de 2630 casos en todo el país, plantea que si bien Javier Milei continúa liderando en ambas ponderaciones, se empieza a evidenciar un desgaste de un rumbo político que la ciudadanía ya califica con una nota crítica. A diferencia del primer año y medio de gestión, donde el Presidente tuvo su mayor nivel de ponderación, los datos actuales a los que accedió El Cronista muestran que la "legitimidad del comienzo está chocando contra el límite de la tolerancia económica". Al mismo tiempo, la medición de DC, la aparición de grietas en la confianza del Gobierno -como el caso que involucra a Manuel Adorni- y el surgimiento de figuras que capitalizan el rumbo desde otros espacios marcan el inicio de una “nueva etapa política”. Uno de los puntos clave de la encuesta muestra el puntaje que obtendría el Gobierno, del 1 al 10, en materia de rumbo económico y rumbo político. En el primero consiguió 5,7 y en el segundo 4,3. “El dato más disruptivo que identificamos en este informe es el desacople entre la figura presidencial y la dirección política. Mientras el rumbo económico es aprobado con un 5,7 pese al reconocimiento de dificultades en ese campo, el rumbo político cae a un 4,3. Esta brecha indica que la sociedad valora la intención de ‘hacer algo distinto’, pero castiga la forma o la ejecución del camino elegido”, argumentan los autores. En este sentido, advierten que “el cambio ya no es un cheque en blanco para Milei”, sino una exigencia de resultados: el 36,7% de los encuestados advierte que “no soporta más tiempo” para ver una mejora en el rumbo económico, mientras el 31,3% aún mantiene esperanza en que la situación pueda mejorar. Incluso, al momento de definir con una palabra la situación comercial de hoy, la mayoría la calificó como “mala”. Otras sensaciones que aparecieron fueron “pésima” y “crítica”. Un dato a mirar de cerca por el Gobierno es que, desde enero hasta ahora, un 27,8% asegura mantener la misma confianza en el Milei y un 8,7% dice que confía más. En la vereda opuesta, un 31% afirma que perdió la confianza y un 32,5% que nunca se la tuvo. Respecto a imagen, Milei sigue liderando en ranking de DC con un 49,1 de positiva y un 50,9% de negativa. Los otros dirigentes que también rankean con una buena imagen son la senadora Patricia Bullrich (48,3%) y la vicepresidenta Victoria Villarruel (47,8%). Por su parte, el conferencista Dante Gebel, la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Economía Sergio Massa, el empresario Jorge Brito y el gobernador bonaerense Axel Kicillof son quienes peor imagen presentan. De cara a 2027, el 41,4% se inclinó por “profundizar el rumbo libertario con Milei” y sólo el 23,7% por “volver a las ideas del pasado”. En tanto, un 34,9% propuso un “milésimo sin Milei, con un rumbo mejorado”. Aún así, el 60,95% consideró que Kicillof no puede ganarle a Milei.