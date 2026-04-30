El mercado financiero argentino suma una nueva alternativa de inversión: los denominados xStocks, tokens derivados que siguen la cotización 1:1 de las acciones y ETF más reconocidos del mundo y listados en la bolsa de Estados Unidos, ya están disponibles para usuarios locales a través de la plataforma Bitso. El instrumento, desarrollado por la empresa Payward, permite acceder a papeles como Apple, Nvidia, Tesla o el ETF del S&P 500 sin necesidad de abrir una cuenta en un bróker en ese país ni atravesar los procesos de verificación que eso implica. “Bitso permite a los usuarios acceder a los mercados globales directamente a través de una plataforma que ya utilizan, eliminando la necesidad de intermediarios o flujos de trabajo adicionales”, dijeron en declaraciones a El Cronista. La propuesta se enmarca en una tendencia global de tokenización de activos del mundo real, los llamados RWA (real world assets), por sus siglas en inglés, que en los últimos tiempos ganó tracción en los mercados de capitales internacionales. En este caso, cada token sigue el precio de su activo de referencia en una relación de uno a uno y está respaldado por el activo subyacente correspondiente. Al ser consultados por este medio sobre quién custodia el colateral que respalda esos tokens y bajo qué jurisdicción señalaron: “Ofrecemos los tokens por intermedio de una integración con Kraken, ya que los xSotcks son tokens emitidos sobre la red Solana con respaldo de ellos". A diferencia de las acciones tradicionales, los xStocks no otorgan propiedad directa sobre el papel subyacente. Se trata de instrumentos derivados que ofrecen exposición económica al precio de la acción, con las posiciones liquidadas en stablecoins (USDC o USDT) en lugar de dólares convencionales. Esta distinción es relevante puesto que el inversor no obtiene derechos de voto, dividendos ni titularidad sobre la empresa en cuestión. Lo que sí ofrece el instrumento es acceso al movimiento de precios, con algunas ventajas operativas frente a los canales tradicionales. El monto mínimo de entrada es de apenas cinco dólares y las posiciones pueden fraccionarse, lo que elimina la barrera del precio entero de una acción. Una distinción clave respecto a instrumentos similares que ya existían en el mercado local, como los Cedears, es que los xStocks operan sobre infraestructura blockchain y se liquidan en moneda digital, no en pesos. La llegada de este tipo de producto no es casual. Argentina tiene una larga historia de búsqueda de refugio en el dólar y en activos internacionales frente a la volatilidad macroeconómica local. El mercado de criptomonedas y stablecoins tiene una penetración significativamente mayor que en otros países de la región, y la demanda de instrumentos dolarizados y de fácil acceso es estructural. En ese contexto, los xStocks compiten, al menos parcialmente, con los Cedears, los certificados de depósito que desde hace años permiten a los inversores argentinos acceder a acciones extranjeras desde el mercado local. La diferencia principal radica en el canal: mientras los Cedears requieren una cuenta comitente y operan en el horario de la bolsa porteña, los nuevos tokens funcionan dentro de aplicaciones de criptomonedas y aprovechan la infraestructura de activos digitales ya instalada. Como en cualquier instrumento financiero, hay aspectos que el inversor debe evaluar antes de operar. En esta fase inicial, los tokens no pueden transferirse a billeteras externas, lo que implica que el usuario queda atado a la plataforma para gestionar su posición. Además, al tratarse de instrumentos liquidados en stablecoins, existe exposición no solo al precio de la acción subyacente sino también al riesgo de contraparte del emisor del token y al de la propia plataforma. La regulación de este tipo de productos en Argentina —y en gran parte del mundo— todavía está en desarrollo. Los xStocks no son valores negociables en el sentido tradicional y su encuadre legal local merece atención, especialmente para inversores que manejan montos significativos. Dicho esto, para pequeños ahorristas que ya operan en plataformas cripto y quieren exposición a las grandes tecnológicas sin abrir una cuenta de bróker, la propuesta simplifica considerablemente el proceso. El mercado de activos tokenizados continúa consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos dentro del ecosistema cripto-financiero. Según el último informe de CoinDesk Data, la capitalización total de estos activos alcanzó en marzo (último dato disponible) los u$s 16.200 millones, lo que implica un crecimiento mensual del 8,9% y marca el tercer avance consecutivo. La tendencia refleja que la tokenización de activos del mundo real (RWA) dejó de ser una narrativa incipiente para transformarse en un mercado en expansión sostenida. Dentro de ese universo, el liderazgo está concentrado en los instrumentos de renta fija. Los Treasuries (bonos del Tesoro estadounidense) tokenizados explican más de la mitad del mercado (55,3%), con una capitalización de u$s 9000 millones y un crecimiento mensual del 24,1%. En paralelo, el valor total bloqueado (TVL) en este segmento alcanzó los u$s 12.200 millones, con jugadores como BlackRock y Circle dueños de una porción significativa del negocio. El dato es relevante porque confirma que la adopción institucional ingresa por la vía más conservadora: deuda soberana en dólares, pero con infraestructura blockchain. El segundo bloque en tamaño corresponde a los commodities tokenizados, que totalizan u$s 5550 millones y representan el 34,2% del mercado. Sin embargo, este segmento mostró una contracción mensual del 13,2%, en línea con la caída en los precios de metales preciosos como el oro y la plata. Más que un problema estructural del modelo, el ajuste responde a factores macro, particularmente a una mayor demanda de liquidez en dólares en un contexto de tensiones globales. Donde aparece la señal más clara de crecimiento es en las acciones tokenizadas. Aunque todavía representan una porción menor del mercado (u$s 1130 millones, o 7% del total), el segmento registró una expansión del 45,9% mensual, con plataformas como xStocks liderando el avance. Este comportamiento sugiere que la tokenización empieza a extenderse hacia activos más complejos, con potencial para competir directamente con la infraestructura tradicional de mercados de capitales. En términos de uso, el documento también destaca un cambio relevante: el peso creciente de activos no cripto dentro del trading on-chain. En plataformas como Hyperliquid, estos instrumentos llegaron a representar el 47% del volumen operado, equivalente a u$s 5840 millones, impulsados principalmente por commodities y ETFs tokenizados.