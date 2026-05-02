El verano cerró con un balance preocupante para la balanza turística de Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el sector registró un fuerte déficit tanto en la cantidad de personas como en el flujo de dólares. Durante el primer trimestre, el turismo emisivo alcanzó los 4.455.000 turistas, según surgió del informe Estadísticas de turismo internacional (ETI). Aunque esta cifra representó una caída interanual del 12,2%, el volumen de argentinos viajando al exterior continuó siendo significativamente superior a la llegada de visitantes extranjeros. En paralelo, el turismo receptivo sumó 1.725.800 personas, una mejora del 4,8% interanual. Sin embargo, esta suba no compensó la brecha de viajeros, que dejó un déficit neto de 2.729.200 personas en los primeros tres meses del año. Esto derivó en un drenaje neto de dólares. Los argentinos gastaron en el exterior un total de u$s 2006,8 millones. En contrapartida, los turistas internacionales que visitaron el país aportaron u$s 912,5 millones. De esta manera, el sector arrojó un déficit de u$s 1094,3 millones durante la temporada estival. Cabe recordar que, en 2025, los números en rojo por la cuenta de viajes alcanzaron los u$s 7221 millones. Si se considera solo el tráfico de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque, se señala que los argentinos que viajaron a Europa gastaron un total de u$s 1843,6 millones. Esta cifra representa un 12,9% más que el verano pasado, lo que consolidó al continente como un destino de alto consumo. Por el contrario, los europeos que llegaron a la Argentina dejaron u$s 882 millones. Si bien hubo un incremento del 13,4% en este rubro, el saldo sigue siendo negativo para la balanza comercial de servicios turísticos. Entre los extranjeros que hicieron turismo en el país en el primer trimestre del año, el mayor número correspondió a los provenientes de Europa (representaron 27,8% de los turistas no residentes). Les siguieron los de Estados Unidos y Canadá, que fueron el 21,7%, y los de Brasil, que constituyeron el 17,2%. Respecto a los destinos elegidos, Brasil lideró las preferencias con el 44,3% de los turistas emisivos. Le siguieron los países del “Resto de América”, seleccionados por el 19,4% de los residentes argentinos que viajaron al exterior. En cuanto a los gastos, los residentes de Estados Unidos y Canadá fueron los que más desembolsaron en Argentina, con un promedio diario de u$s 113,1, mientras que los argentinos que viajaron a esos dos países gastaron u$s 113,7 por día. Marcos Cohen Arazi, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, destacó que hubo una fuerte caída del turismo emisivo en marzo, que retrocedió un 20% respecto al mismo mes de 2025. En contraste, el receptivo se mantuvo en números positivos, con un crecimiento interanual del 6% interanual. Arazi explicó en diálogo con El Cronista que el cociente emisivo-receptivo pasó de 3,1 en 2025 a 2,6 en los primeros meses de 2026. “Siguen siendo cifras que reflejan un gran desbalance turístico, pero que también muestran una moderación”, consideró. Respecto al futuro cercano, el especialista prevé que la salida de divisas por turismo emisivo en el segundo trimestre sea considerablemente menor. Según su análisis, la mayor demanda de dólares por este concepto ya habría pasado el pico estacional del verano. “Aún con algo de impulso por viajes de argentinos al Mundial, en el segundo trimestre la salida de dólares será 50% más baja aproximadamente. Dicho de otro modo, la mayor demanda de divisas para turismo emisivo ya pasó“, precisó. “Es evidente que las vacaciones de invierno van a impactar en los egresos (siempre hay estacionalidad) y que el Mundial le añade un plus (usualmente los años de Mundiales mostraron más déficit de turismo)”, advirtió por su parte Antonio Navarro, economista de LCG. Si bien sostuvo que estos elementos impactan en el tipo de cambio, Navarro subrayó que habrá factores que compensarán esta tendencia. “Todavía para junio se va a estar liquidando parte de la cosecha, además de que, de mantenerse estos precios internacionales de oro y combustibles, vas a tener ingresos por otras fuentes", completó al respecto.