El dólar oficial cerró la última rueda de abril con una baja de $ 10 para situarse en $ 1355 para la compra y $ 1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. La divisa, que amagó con despegar durante la semana, terminó el cuarto mes del año cotizando al mismo valor en el que cerró marzo. Además, si se compara su valor actual con el del inicio de 2026, la caída es más abrupta: se ubica $ 75 por debajo de los $ 1480 a los que concluyó 2025. El derrotero del dólar se mantuvo, de esta forma, en línea con las previsiones de la mayoría de los analistas que anticipaban un “dólar planchado” durante el primer semestre producto de una política monetaria contractiva, la liquidación récord de la cosecha gruesa del agro y el crecimiento de las exportaciones. Incluso, quedó por debajo de la mediana de proyecciones de consultoras y entidades que recoge mensualmente el Banco Central (BCRA) en su Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que era de $ 1420 por dólar. En el último REM, publicado a principios de abril, la media de las proyecciones del conjunto de participantes ubica al tipo de cambio nominal promedio en $ 1449 por dólar para mayo, lo que implica una variación interanual esperada del 4,09%. El Top 10—es decir, los analistas que mejor anticiparon las variables en el pasado— proyecta un valor algo más moderado: $ 1438 por dólar para el quinto mes del año. Para finales de 2026, el informe que reúne las estimaciones de 46 participantes (34 consultoras más 12 entidades financieras) ubica al tipo de cambio nominal promedio en $ 1700 por dólar. El Top 10, en tanto, proyecta $ 1633 por dólar. Un dato que no es menor: en prácticamente todos los períodos, la última proyección disponible REM de marzo quedó por debajo de la del relevamiento anterior. La corrección más pronunciada aparece en diciembre, donde el Top 10 proyectó $ 1633 frente a los $ 1716 que anticipaba en la encuesta de febrero, una diferencia de $ 83 por dólar. El propio REM ofrece algunas claves para entender esta situación. Los participantes esperan para 2026 exportaciones (FOB) por u$s 93.235 millones y un superávit comercial de u$s 14.114 millones, lo que implica un flujo de divisas que le daría respaldo al esquema de estabilización. En paralelo, proyectan un superávit fiscal primario del Sector Público Nacional no Financiero de $ 16 billones, lo que también contribuiría a contener presiones cambiarias. Otro informe muy relevante, el de FocusEconomics, que agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, también ratifica el sendero actual de depreaciación administrada a través de las bandas cambiarias atadas a la inflación y un dólar muy por debajo del tope máximo. En particular, los panelistas del relevamiento prevén que el peso cierre 2026 en $ 1699,2 por dólar y culmine 2027 en $ 1956,6 por dólar”. Estos valores implicarían una suba del dólar en torno al 20% para los más de ocho meses que restan del año, un valor que podría quedar muy debajo del IPC total, especialmente si el índice mantiene datos altos como el de marzo.