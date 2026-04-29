Ante una serie de negociaciones frustradas, las tensiones entre Estados Unidos e Irán continúan creciendo. El presidente estadounidense Donald Trump publicó este miércoles en su red Truth Social un mensaje de presión directa contra la república islámica: “Irán no logra ponerse de acuerdo. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!”, escribió. El mandatario acompañó el texto con una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece armado con un fusil de asalto tipo AR-15 y lentes de sol, con explosiones de fondo y la leyenda “NO MÁS SR. AMABLE”. El tono de la publicación coincidió con declaraciones previas en su red social donde Trump reveló estar disconforme con el último plan de Irán para destrabar las conversaciones, insatisfecho con la voluntad de la república islámica de poner la cuestión nuclear sobre la mesa. El martes, el mandatario señaló que Irán le había comunicado que se encuentra en “estado de colapso” y que quiere que Estados Unidos reabra el estrecho de Ormuz “lo antes posible” mientras resuelve sus problemas de liderazgo. Durante la noche, The Wall Street Journal informó, citando a funcionarios de la gestión de Trump, que el presidente estadounidense instruyó a sus asesores para preparar una extensión del bloqueo naval a los puertos iraníes. Según el diario, el presidente descartó las otras dos opciones disponibles —reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto— por implicar mayores riesgos políticos. Por el momento no se conocen los detalles de cómo se ejecutaría esta extensión. La última propuesta de iraní planteaba posponer cualquier discusión sobre su programa nuclear hasta que el conflicto quede formalmente concluido y se resuelvan los problemas de navegación en el estrecho. Irán exige además algún tipo de reconocimiento formal de su derecho a enriquecer uranio con fines civiles. La preocupación de Trump es que Irán se encuentra al límite de la cantidad de uranio enriquecido necesaria para producir armas nucleares: el país cuenta con reservas de casi 440 kilogramos enriquecidos al 60%, y un poco más de procesamiento alcanzaría para fabricar varias de esas armas. El gobierno iraní justifica su programa de enriquecimiento con fines civiles y pacíficos, pero Estados Unidos no está dispuesto a levantar el bloqueo sin garantías concretas al respecto. Esa propuesta no satisface la condición de Trump de que la cuestión nuclear sea el punto de partida de cualquier negociación. En la reunión del lunes con sus asesores de Seguridad Nacional, el presidente dejó en claro que no está dispuesto a aceptarla, según reportó CNN. En ese marco, Irán deberá presentar una nueva propuesta si quiere retomar el diálogo. Las conversaciones llevan semanas estancadas. La semana pasada Trump extendió el alto al fuego de forma indefinida, pero una segunda ronda prevista en Pakistán no llegó a realizarse, pese a que el canciller iraní, Abbas Araqchi, viajó a Islamabad en dos oportunidades. Por su parte, los mercados energéticos siguen atentos al desarrollo del conflicto. El barril de Brent, el crudo de referencia internacional, subió casi un 3% este miércoles y tocó su nivel más alto en un mes, impulsado por el temor a que la extensión del bloqueo prolongue las disrupciones en el suministro. El Banco Mundial proyectó el martes que los precios de la energía podrían escalar un 24% en 2026 si las perturbaciones más graves no cesan antes de mayo. El martes, Trump recibió en la Casa Blanca a ejecutivos del sector energético, entre ellos el CEO de Chevron, Mike Wirth. En el encuentro participaron la jefa de gabinete Susie Wiles, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno presidencial Jared Kushner. Se abordaron la producción doméstica, los futuros del petróleo, el gas natural y el transporte marítimo.