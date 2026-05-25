En esta noticia ¿Qué pasará con el dólar en 2027? Esto piensa el Gurú del Blue

El analista financiero Salvador Di Stefano sostuvo que Argentina atraviesa un “ cambio de régimen económico ” que muchos agentes aún no lograron interpretar correctamente, lo que los lleva a tomar decisiones financieras equivocadas. En ese marco, pronosticó qué puede pasar con el dólar en 2027 y dejó un mensaje para comerciantes e industriales.

Di Stefano, conocido popularmente como el Gurú del Blue, señaló en una entrevista por Radio Splendid que la mejora en los indicadores de actividad, como el crecimiento del EMAE en marzo, son señales de una reactivación impulsada por rubros estratégicos como el petróleo y la soja . Sin embargo, advirtió que este proceso convive con una realidad compleja para ciertos sectores.

“Viene un comerciante del Conurbano y me dice que la está pasando mal, yo le tengo que creer”. Salvador Di Stefano.

“Cuando tenías una tasa de inflación más elevada, podías poner un comercio con poco capital y eso te alcanzaba para vivir. Hoy, que la inflación bajó, un comercio necesita más capital para sostener un alquiler, sostener el salario del dueño y el de los empleados", analizó.

Y agregó: “Al cambiar el régimen económico, cambia la dotación de todos los factores en la economía. Un kiosco que era rentable con una inflación del 100 % anual, con 30 % anual no es tan rentable”.

En esta línea, el analista graficó cómo serán las transformaciones debido al cambio del régimen económico: “La estructura económica del conurbano va a cambiar. ¿Va a haber más desempleo informal? Sí. ¿Va a haber más precarización? Sí“.

Qué pasará con el dólar, según Salvador Di Stefano

Acto seguido, agregó: “¿Esto necesitamos hacerlo? Sí, porque tuviste muchos años de una estructura inflacionaria y devaluatoria de la moneda donde los negocios se hicieron en ese espejo".

¿Qué pasará con el dólar en 2027? Esto piensa el Gurú del Blue

En otro trayecto de la entrevista, Di Stefano analizó la dinámica cambiaria vigente en la Argentina y dejó un mensaje clave para los ahorristas: la época en la que el dólar funcionaba como el refugio principal ya quedó atrás.

“Ya lo dije antes: tenés que vender los dólares porque ya no son objeto más de deseo“, sentenció y, para sostener esto, el analista aportó datos concretos sobre el comportamiento de los ahorristas.

Señaló que en Argentina todavía existen u$s 170.000 millones guardados y que, tan solo el año pasado, se compraron u$s 45.000 millones. Sin embargo, la conclusión para esos inversores fue negativa: “Todos los que compraron dólares perdieron plata, no advirtieron el cambio de régimen económico", recalcó.

Ante la consulta sobre una posible crisis cambiaria en el año electoral, Di Stefano sostuvo que no ve “ningún tipo de problema con el dólar" para 2027.

Asimismo, recomendó abandonar la especulación cambiaria para centrarse en la economía real. Su consejo para los ahorristas y empresarios fue claro: “Pensá más en qué inversión productiva podés hacer para que te deje una tasa de interés e incremente tus ingresos”.

Concretamente, al comerciante le sugirió a los ahorristas reformar su negocio para adaptarse a los nuevos patrones de consumo y al industrial le recomendó invertir en maquinaria para ganar competitividad.