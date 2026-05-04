El dólar cerró abril sin cambios respecto de marzo. La divisa, que amagó con despegar durante los últimos días del mes, finalizó en $ 1405 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Pese a este momento de calma cambiaria, el analista financiero Salvador Di Stefano señaló que apostar por el dólar dejó de ser la mejor opción. En diálogo por TN, el especialista conocido como el Gurú del Blue ratificó su postura de refugiarse en la moneda estadounidense. “Desde diciembre de 2023 hasta hoy dije que la gente venda dólares porque no era más su momento“, afirmó. Di Stefano explicó que, debido a un nuevo escenario en la estructura económica del país, el tipo de cambio pasó a ser un “bien no deseado y abundante”, mientras que los pesos pasarán a ser el verdadero “bien escaso”. “Si mirás el pronóstico, el que vendió dólares entre diciembre de 2023 y abril de 2024 ganó un montón de plata. El cambio de plan económico implicaba un cambio de plan de negocios", insistió. De esta forma, reforzó la idea de que la rentabilidad en pesos se mantiene como la alternativa más conveniente para los ahorristas. En otro tramo de la entrevista, el especialista dio su parecer sobre el rol de la suba de precios en la gestión de las compañías. Según Di Stefano, la inflación y la devaluación funcionaban para ocultar ineficiencias. “Te disimulaban un montón de errores; hoy no tenés nada que te los disimule. Estas vos y el mercado”, sostuvo. Con el escenario actual de tasa de interés positiva contra la inflación, el Gurú aseguró que las empresas ya no pueden imponer precios arbitrariamente, sino que deben adaptarse a la nueva realidad económica. “Ahora el empresario no puede imponer un precio, tiene que vender al precio que le impone el mercado”, planteó. En este sentido, aconsejó dejar de buscar crédito para subsistir y utilizar el capital acumulado para realizar inversiones productivas. “Cuando estaba Alberto Fernández, teníamos déficit fiscal, tasa de interés negativa contra la inflación y devaluación, con lo cual había que tomar crédito, constituir stock y comprar dólares. Si hoy el plan económico es superávit fiscal, tasa de interés positiva contra la inflación y estabilidad cambiaria, no hay que tomar crédito sino invertir más en su negocio para proyectarse a futuro”, consideró. Finalmente, el analista concluyó que la Argentina está pasando de ser un país dependiente del gasto público a uno “más eficiente”, impulsado por inversiones en petróleo, gas y minería. En este nuevo contexto de seguridad jurídica, Di Stefano aseguró que habrá un crecimiento “destructivo” que obligará a las empresas a reinventarse,