En esta noticia Avance en el proceso

La participación del sector privado en la extracción de petróleo en México muestra avances importantes, pues Woodside Energy mantiene el curso en el campo Trion, el primero complejo de hidrocarburos en aguas ultraprofundas en la historia del país.

Corporativo de Woodside Energy Cortesía Woodside Energy

El desarrollo de Trion arrojará sus primeros barriles de petróleo en menos de dos años, pues Woodside Energy, que tiene el 60% de participación de este campo, mantiene el desarrollo del mismo con un avance de 64% y dentro del presupuesto estimado para su desarrollo.

En su reporte financiero, la CEO de Woodside Energy, Liz Westcott dijo que la primera producción de petróleo se mantiene prevista para 2028.

El desarrollo del campo tardó 12 años, y es consecuencia del modelo de Reforma Energética, impulsado por el expresidente Enrique Peña Nieto.

La asignación del farm out, un modelo en el que Pemex se alía con una empresa privada para extraer petróleo, con el objetivo de obtener experiencia y capital para producir petróleo, ocurrió en 2016, apenas cuatro años después de que la petrolera mexicana hiciera el descubrimiento.

El reto de extracción de este campo es que se ubica en aguas que tienen una profundidad superior a 2,500 metros bajo el nivel del mar, lo que complica su extracción con la tecnología disponible en Pemex, además del alto costo de la infraestructura requerida.

El farm out fue asignado en 2016, como parte de las Rondas Petroleras de la Reforma Energética aprobada en 2013. La empresa ganadora del farm out fue la australiana BHP BIlliton, que posteriormente se fusionó con Woodside Energy.

Este campo tendrá una capacidad máxima de producción estimada de 100,000 a 120,000 barriles en su punto máximo, por lo que se convertiría en el segundo complejo de mayor producción del país, solo detrás de Ku-Maloob-Zaap.

Avance en el proceso

Woodside Energy detalló que la perforación de pozos avanza conforme a lo programado, pues hasta el momento han generado tres de los 24 pozos previstos en el plan, cuya implementación inició en marzo.

Además, la compañía inició ya con las entregas de equipos submarinos a México, previo al inicio de su instalación, programada para el tercer trimestre de este año.

Durante este año, la empresa ha destinado u$s 446 millones de dólares, que se sumaron a u$s 407 millones destinados el año pasado.

El avance registrado hasta el momento es de 64% y se espera que la primera gota de petróleo se obtenga en 2028, aunque la empresa no dio la fecha exacta.