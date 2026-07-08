El instrumento estrella del mercado que ya desplazó a los fondos comunes de inversión
La baja de las tasas reales y el nuevo escenario económico cambiaron la forma de administrar el dinero. Un informe de Mills Capital reveló cuáles son los instrumentos que ganan terreno entre empresas e inversores y por qué las estrategias tradicionales perdieron atractivo.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 8 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.