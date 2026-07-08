El peso mexicano se depreciaba la mañana del 8 de julio en el mercado de divisas.

En esta noticia Peso mexicano con más presiones

El peso mexicano se depreciaba frente al dólar la mañana del miércoles luego de que un recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó la demanda por activos considerados de refugio, fortaleciendo al billete verde y presionando a las divisas emergentes.

El tipo de cambio cotizaba en MXN $17.6139 por dólar a (Ciudad de México 9:06 horas), una depreciación de 0.56% respecto al cierre previo, de acuerdo con datos de Bloomberg. Durante la sesión, la paridad osciló entre un mínimo de $17.4873 y un máximo de 17.6250 pesos por dólar.

La presión sobre el peso coincidió con un avance de 0.12% del índice dólar, que se ubicó en 101.15 puntos, conforme los inversionistas redujeron su exposición a activos de mayor riesgo ante el deterioro del panorama geopolítico.

El cambio en el ánimo del mercado ocurrió después de que el ejército estadounidense confirmó ataques contra 80 objetivos, tras reportes de que Irán atacó tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. Los mercados también descuentan una posible respuesta militar iraní, lo que ha elevado la preocupación por una interrupción en el suministro de petróleo y un repunte en los precios de la energía.

“El tipo de cambio USD/MXN muestra un claro sesgo alcista, considerando el fortalecimiento del billete estadounidense y la rotación de los inversionistas desde divisas con mayor exposición al riesgo hacia activos de refugio, derivado de las renovadas tensiones geopolíticas”, señalaron analistas de Monex.

La institución agregó que el peso se ubicaba como la sexta divisa más depreciada dentro de una cesta de monedas emergentes, reflejando una mayor presión vendedora por parte de los inversionistas.

El presidente Donald Trump afirmó que el alto al fuego alcanzado hace apenas unas semanas llegó a su fin, una declaración que, de acuerdo con estrategas de Kapital Grupo Financiero, representa una “amenaza grave” para el acuerdo de paz provisional.

“Ha llevado a los inversionistas a reevaluar los riesgos geopolíticos después de varias semanas de dar por sentado un camino tranquilo hacia la desescalada del conflicto bélico”, escribieron los estrategas.

Peso mexicano con más presiones

Además del conflicto en Medio Oriente, los mercados permanecen atentos a la publicación de las minutas de la más reciente reunión de la Reserva Federal, que podrían ofrecer nuevas señales sobre la trayectoria de la política monetaria estadounidense.

“Será importante monitorear la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, debido a su posible impacto sobre los precios de energía, inflación y activos de riesgo”, indicaron analistas de BX+.

Para el resto de la sesión, Monex estima un soporte para el tipo de cambio en MXN $17.49 por dólar y una resistencia en 17.64.