La emisión de deuda corporativa se mantiene como una de las principales fuentes de financiamiento para las empresas argentinas y un canal clave de ingreso de dólares al sistema. Esto aportó a la solvencia financiera de la primera parte del año.

Sin embargo, algunos indicadores muestran que el impulso extraordinario que tuvo durante el primer semestre comienza a moderarse.

Aunque el mercado internacional mantiene el apetito por el riesgo argentino y las compañías mantienen el acceso al crédito, el volumen de nuevas emisiones perdió dinamismo y el stock de dólares pendientes de liquidación se redujo de forma significativa.

Ese cambio es seguido de cerca por el mercado porque implica que, hacia adelante, habrá un menor flujo financiero que alimente la oferta de divisas, en un contexto en el que también se espera una desaceleración de la liquidación del agro.

La deuda corporativa: el principal vehículo de financiamiento

Los datos más recientes de la Comisión Nacional de Valores (CNV) muestran que las Obligaciones Negociables concentran el financiamiento del mercado de capitales.

Durante mayo (último dato disponible) se colocaron 37 ON por $2,74 billones (equivalentes a u$s 1945 millones), lo que representó el 52% de todo el financiamiento obtenido en el mercado de capitales durante ese mes.

No obstante, el monto fue 31% inferior, en términos reales, al registrado en mayo de 2025, una señal de que el ritmo de colocaciones comenzó a desacelerarse respecto del pico observado meses atrás.

Aun así, el acumulado es elevado. En los primeros cinco meses del año las empresas obtuvieron u$s 8.025 millones mediante este instrumento, mientras que en los últimos doce meses las emisiones alcanzaron u$s 21.010 millones, un crecimiento real del 8% frente al período previo.

El sector energético volvió a liderar las colocaciones, explicando el 41% del financiamiento. Además, dos emisiones internacionales, las de Pampa Energía y Compañía General de Combustibles, concentraron por sí solas el 38% del monto total colocado durante mayo.

El récord de ingreso de dólares empieza a perder fuerza

El aspecto que hoy concentra la atención de los analistas no es tanto cuánto emiten las empresas sino cuánto de esos dólares terminan en el mercado cambiario.

Desde el Banco Comafi sostienen que, sin el agro, los préstamos externos y las emisiones corporativas generaron liquidaciones récord por u$s 2284 millones durante mayo, convirtiéndose en una de las principales fuentes privadas de oferta de divisas del primer semestre.

Sin embargo, la misma entidad advierte que ese impulso difícilmente pueda repetirse.

El motivo es doble. Por un lado, el ritmo de nuevas colocaciones comenzó a desacelerarse. Por otro, el stock de emisiones ya realizadas pero todavía pendientes de ingresar al país cayó de manera importante.

Según Comafi el monto “restante por liquidar” descendió desde niveles cercanos a u$s 4200 millones a comienzos de 2026 hasta apenas u$s 2300 millones en mayo, prácticamente la mitad.

Junio mantuvo buen nivel, aunque con señales de moderación

Pese a esa advertencia, junio volvió a mostrar un mercado primario activo.

Para Francisco Speroni, estratega de renta fija de Cohen Aliados Financieros, en charla con El Cronista, durante junio las colocaciones de Obligaciones Negociables en moneda extranjera alcanzaron u$s 2098 millones distribuidos en 20 emisiones, un nivel similar al observado en abril y mayo.

Entre las operaciones más relevantes mencionó:

Pluspetrol: u$s 450 millones a 11 años con tasa de 7,55%.

GEMSA: u$s 400 millones a ocho años al 9%.

MSU Energy: u$s 400 millones a diez años al 9,75%.

EDEMSA: u$s 300 millones a siete años al 9,75%.

Para Speroni, este volumen confirma que el mercado internacional continúa dispuesto a financiar compañías argentinas, algo especialmente relevante en momentos en que el Banco Central redujo el ritmo de compra de reservas.

“Este flujo sostenido de divisas es especialmente relevante en un contexto de desaceleración de las compras del BCRA y confirma que el apetito del mercado internacional por riesgo argentino continúa vigente y debería mantenerse si el riesgo país sigue comprimiéndose”, explicó.

Las emisiones bajaron, pero el mercado sigue abierto

Desde Portfolio Personal de Inversiones(PPI) también observan una moderación respecto de los meses de mayor actividad, aunque consideran que el mercado permanece operativo.

Lautaro Casasco Herrera, analista de Research de PPI, señaló que durante junio hubo u$s 460 millones en emisiones locales y u$s 850 millones en colocaciones internacionales.

También adelantó que en los primeros días de julio ya se registraron u$s 224 millones, principalmente explicados por la reciente emisión de Edenor.

“Ahora, como viene la mano, bajaron un poco en los últimos meses, pero veremos si la próxima semana salen más compañías para aprovechar el cobro de cupones de los bonos Globales”, sostuvo.

Sucede que el pago de aproximadamente u$s 4500 millones correspondiente a intereses y amortizaciones de los bonos soberanos podría volver a incrementar la liquidez disponible entre inversores institucionales y abrir una nueva ventana para emisiones corporativas.