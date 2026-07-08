Españoles y argentinos se unen para rechazar el cambio al Régimen de Pesca que impulsa la "Ley Ómnibus" de Javier Milei (foto: archivo).

Un año después de haber desembarcado en la industria pesquera argentina con la compra de Cabo Vírgenes por u$s 42 millones, Aisa Group volvió a salir de compras. A través de su controlada, el holding cerró la adquisición de Sea Fresh, una empresa con base en Puerto Madryn, en una operación con la que busca convertirse en uno de los principales jugadores de la industria pesquera argentina.

Con la adquisición, la compañía incorpora una planta de procesamiento de pescado fresco y congelado en Puerto Madryn , emplazada en un predio de 7000 metros cuadrados (m2), con capacidad para procesar hasta 25 toneladas diarias y una cámara frigorífica para almacenar 1800 toneladas. De esta manera, Cabo Vírgenes pasará a operar dos plantas industriales en Chubut -Rawson y Puerto Madryn-, una plataforma logística en España y una flota de seis buques propios.

Fundada en 2008 e incorporada al grupo en 2025, Cabo Vírgenes está especializada en la captura, procesamiento y exportación de langostino austral salvaje. En lo que respecta a Sea Fresh, actualmente la compañía maneja un volumen de producción anual cercano a las 4000 toneladas. De esta forma, y según apuntó la empresa, la compra fortalecerá su capacidad exportadora hacia más de 40 países .

“La incorporación de Sea Fresh nos permite dar un salto de escala. Sumamos capacidad industrial, infraestructura logística y una flota complementaria que fortalece toda nuestra cadena de valor, desde la captura hasta la exportación. Esta integración nos permitirá operar con mayor eficiencia, ampliar nuestra capacidad de procesamiento, fundamentalmente en productos de alto valor agregado y responder con mayor competitividad a la creciente demanda de los mercados internacionales”, afirmó Juan Pablo Basavilbaso, gerente general de Cabo Vírgenes.

En los últimos meses, el grupo incorporó nuevas embarcaciones, destinó más de u$s 2 millones a la modernización de buques y ahora busca aumentar el procesamiento propio para capturar una mayor porción de mercado.