En Argentina, el ahorro en dólares bajo el colchón sigue siendo una práctica común, sin embargo, la inflación de Estados Unidos hace que la plata pierda su valor. En tanto, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son unos de los instrumentos más accesibles y regulados, que recomienda un especialista consultado por El Cronista. Joaquín Tarallo, Director y Head de Inversiones en Tarallo SA , y uno de los pocos analistas argentinos con certificación CFA (Chartered Financial Analyst) habló con este medio y delineó por qué los FCI son el instrumento ideal para quien quiere dar los primeros pasos en el mercado de capitales. Un Fondo Común de Inversión reúne el capital de múltiples inversores y lo gestiona un equipo profesional. La clave está en la diversificación, ya que si un activo cae, no arrastra a toda la cartera. Además, es ideal para quien recién empieza o no tiene tiempo de seguir el mercado a todos los días. Según Tarallo, a esto se suman tres ventajas concretas: Con cuánto se empieza es una de las preguntas más frecuentes Tal como explica Tarallo, “el mínimo depende de cada fondo, pero hoy en Argentina, con montos desde $1.000 o $10.000, podés invertir en una cartera diversificada de activos gestionados por profesionales”. La liquidez varía según el tipo de fondo. El experto lo sintetizó así: El universo de los FCIs es amplio, pero existen las siguientes categorías principales: “La diferencia fundamental entre los fondos radica en los instrumentos donde invierten tu dinero. Los Money Market se enfocan en liquidez inmediata mediante cuentas remuneradas, plazos fijos, plazos fijos precancelables y cauciones bursátiles”, explicó Tarallo. Por otro lado, hizo una distinción entre fondos corporativos y soberanos, la cual depende del emisor del activo. “Los corporativos agrupan instrumentos de empresas privadas, mientras que los soberanos o subsoberanos invierten en deuda emitida por el Estado nacional, las provincias o los municipios”, agregó. En el caso de los fondos Pyme, sostuvo que estos “mantienen el mandato de invertir al menos el 75% de su patrimonio en activos de pequeñas y medianas empresas argentina”. Asimismo, los términos renta fija, renta variable o retorno total definen la estrategia y el perfil de riesgo. Por ejemplo, un fondo de renta variable busca mayor crecimiento invirtiendo principalmente en acciones o CEDEARs, lo que implica una volatilidad superior a la de un fondo de renta fija, el cual se limita a bonos u obligaciones negociables con flujos más previsibles”. En cambio, “los fondos de retorno total (Total Return) operan con una flexibilidad máxima; su único mandato es generar rendimiento positivo sin importar si deben rotar entre acciones, bonos, derivados financieros o cualquier otro activo según la oportunidad del mercado”. Tarallo indicó que la elección del fondo depende del perfil de cada inversor, no del fondo en sí. Su recomendación para quien empieza es completar el test de perfil inversor en la ALyC donde opere. “Luego, la práctica manda: si la volatilidad no te deja dormir, tu perfil es más conservador”, explicó. En ese caso, aconseja arrancar por Money Market e ir escalando hacia Renta Fija a medida que se gana experiencia. Las comisiones ya están descontadas del valor de la cuotaparte que se visualiza en pantalla. “El error más común es no darse cuenta de que el rendimiento que ven ya es neto, libre de gastos de gestión”, señaló Tarallo. Las comisiones principales son dos: Combinadas, suelen oscilar entre el 2% y el 4% TNA. Al estar incorporadas en el precio de la cuotaparte, el inversor no las paga por separado. La metodología que propone el Head de Tarallo S.A. es la siguiente: En cambio, ya para inversores con mayor experiencia, Tarallo mencionó dos indicadores adicionales: el ratio de Sharpe, que mide el rendimiento obtenido por cada unidad de riesgo asumida, y el ratio de captura, que muestra el comportamiento del fondo en días de suba y baja respecto a su índice de referencia. Salir de un FCI puede ser conveniente cuando cambia el objetivo de la inversión. Según Tarallo, se puede pasar de un fondo CER a uno Dollar-Linked ante expectativas de devaluación, o migrar de un fondo corporativo en dólares hacia uno de retorno total buscando gestión más activa. La transición hacia una cartera de activos individuales, por su parte, tiene sentido principalmente para inversores con conocimiento técnico más profundo y, sobre todo, con tiempo disponible para hacer el seguimiento que el mercado de capitales requiere. La recomendación de Tarallo para quien recién arranca es que comiencen idealmente con un Money Market tanto en pesos como en dólares. “Así entendés el sistema y, gradualmente, podés diversificar con fondos de renta fija, renta variable o de retorno total”, concluyó Tarallo.