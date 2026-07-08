Las pantallas del mercado muestran que el Global 2029 y el Global 2030 muestran caídas de 1,9% en promedio, en aparente ajuste de precio debido al próximo pago de cupones.

El Tesoro deberá afrontar el pago por u$s 4554 millones, que se liquidarán la semana próxima. Ahora, el mercado analiza la conveniencia de la reinversión del pago del cupón.

Confirmando el pago

El Tesoro mañana deberá enfrentar el pago de cupón de los globales y bonares, y tendrá que desembolsar unos u$s 4554 millones en concepto de capital (u$s 2707millones) e intereses (u$s 1847millones).

De cualquier manera, el pago se terminará por concretar el próximo 13 de julo dado que mañana, 9 de julio es feriado por el Día de la Independencia y el viernes fue declarado feriado puente, los inversores recibirán los fondos el lunes 13 de julio.

Si bien la pantalla muestra que el Global 2029 y el Global 2030 muetsran caidas de 1,9% en promedio, en realidad es por el ajuste de precio que se da debido al pago de cupones.

La realidad es que el Global 2029 baja 0,45%, similar a la merma de 0,47% del Global 2030.

En el tramo medio, los títulos también bajan 0,46% en promedio, mientras que en el tramo más largo, el Global 2041 pierde 0,47% y el Global 2046 retrocede 0,55%.

El tramo medio y largo muestran debilidades de 0,56% en promedio.

Programa financiero 2027

El Tesoro viene de anunciar el programa financiero de 2027 y en el que se proyectan los dólares disponibles y las necesidades de divisas para hacer frente a dichos compromisos.

En el mismo, se deja en claro que las divisas para el pago de este vencimiento esta completo, así como también para los que vienen, hasta el final del mandato de Milei.

El Tesoro contaba con u$s 3950 millones depositados en el BCRA antes del actual vencimiento.

Maximiliano Tessio, asesor financiero, remarcó que el mercado ya descuenta que el pago del 9 de julio se hará sin sobresaltos.

“Entre los más de u$s 3000 millones que el Tesoro tiene depositados en el BCRA y las líneas de financiamiento garantizadas por organismos multilaterales, el Gobierno tiene cubiertos los vencimientos por unos u$s 4300 millones. La novedad ya no es la capacidad de pago, sino que Argentina volvió a discutir cómo financiarse y no si puede pagar”, afirmó.

El BCRA viene comprando dólares para reforzar la posición de reservas del Central, mientras que el tesoro cuenta con pesos para poder comprarle dichas divisas al Banco Central y así hacerse del total de dólares para hacer frente a los pagos de deuda.

Federico Filippini, Head of Research & Strategy de Adcap, recordó que el el Tesoro compró en las ultimas semanas cerca de u$s 600 millones al Banco Central, utilizando los pesos que mantenía depositados en su cuenta.

En ese sentido, Filippini detalló que, con esta operación, los depósitos en dólares del Tesoro habrían alcanzado aproximadamente u$s 3600 millones, lo cual es un nivel que todavía se encuentra unos u$s 850 millones por debajo de los fondos necesarios para afrontar los próximos vencimientos.

“En total, el Tesoro cuenta hoy con depósitos equivalentes a unos u$s 8100 millones. Por eso, esperamos que en las próximas jornadas repita la operación de compra de dólares al Banco Central por el monto remanente necesario para cubrir esos pagos, para los cuales quedan cerca de dos semanas”, afirmó.

Con una visión similar, los analistas de Research Mariva explicaron que, si bien el Tesoro ya cuenta con suficiente liquidez para hacer frente a los pagos de su deuda en divisas fuertes correspondientes a julio, el gobierno emitió esta semana un decreto que autoriza las negociaciones para un préstamo bancario de hasta u$s 5000 millones de dólares, respaldado por garantías de instituciones multilaterales.

Según sus análisis, el Tesoro mantiene actualmente alrededor de u$s 3600 millones en depósitos en dólares, suficientes para cubrir los u$s 2700 millones de dólares en pagos de capital que vencen en julio, y además dispone de más de u$s 8000 millones en depósitos en moneda local que podrían utilizarse para adquirir los aproximadamente u$s 1500 millones de dólares necesarios para el pago de intereses.

“De concretarse, el préstamo bancario fortalecería aún más la posición de liquidez, reduciría el riesgo de refinanciación y proporcionaría un colchón financiero adicional a un costo relativamente bajo, gracias al respaldo de las garantías multilaterales”, dijeron desde Research Mariva.



