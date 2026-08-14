El dólar blue hoy viernes 14 de agosto se ofrece a $ 1520 para la compra y $ 1540 para la venta en la última rueda de la semana.

El paralelo lleva $ 20 perdidos en lo que va de agosto, aunque viene de ganar $ 45 (2,97%) en julio y otros $ 85 (5,94%) durante junio. En tanto, se ubica $ 10 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 14 de agosto se ofrece a $ 1465 para la compra y $ 1515 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la última rueda de la semana.

La divisa acumula un incremento de $ 5 en lo que va de agosto y mantiene la desaceleración que inició en julio, mes durante el que aumentó solo $ 10 tras la escalada de junio (cuando ganó $ 70, un 4,6%). En tanto, se mantiene $ 35 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1969,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $ 1462,10 para la compra y $ 1512 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1859,49.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,65%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante agosto los topes se actualizan teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Este jueves la entidad adquirió u$s 56 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). En lo que va de agosto, totaliza u$s 249 millones.

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 49.546 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 14 de agosto

El dólar blue hoy viernes 14 de agosto se ofrece a $ 1520 para la compra y $ 1540 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1465 $ 1515 Dólar Blue $ 1520 $ 1540 Dólar Mayorista $ 1462,10 $ 1512 Dólar MEP $ 1519,70 $ 1521,90 Dólar CCL $ 1580,80 $ 1584,90

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 14 de agosto

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 14 de agosto se consigue a $ 1580,80 para la compra y $ 1584,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 14 de agosto

El dólar MEP hoy viernes 14 de agosto cotiza a $ 1519,70 para la compra y $ 1521,90 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 14 de agosto

El dólar oficial hoy viernes 14 de agosto cotiza a $ 1515 para la venta. Banco por banco, los precios son: