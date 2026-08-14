Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9720 - La Fiesta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto

1° 9720 11° 8100 2° 4822 12° 9188 3° 3633 13° 0535 4° 5236 14° 1660 5° 0032 15° 5742 6° 1083 16° 4274 7° 0343 17° 1946 8° 7597 18° 5368 9° 2470 19° 3869 10° 7319 20° 2663

¿Qué significa soñar con La Fiesta?

Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, sociabilidad y deseo de pertenencia; indica ganas de celebrar logros y renovar la energía social.

También puede reflejar exceso, evasión o saturación; advierte sobre límites personales, necesidad de descanso o de reconectar con lo auténtico.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.