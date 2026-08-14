Durante este jueves, 13 de agosto de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 9720 - La Fiesta
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 13 de agosto
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|8100
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|3633
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|5236
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|1660
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|5742
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|1083
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|0343
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|1946
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|5368
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|3869
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|7319
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|2663
¿Qué significa soñar con La Fiesta?
Soñar con La Fiesta suele simbolizar alegría, sociabilidad y deseo de pertenencia; indica ganas de celebrar logros y renovar la energía social.
También puede reflejar exceso, evasión o saturación; advierte sobre límites personales, necesidad de descanso o de reconectar con lo auténtico.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.