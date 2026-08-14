En esta noticia ¿Qué significa soñar con marido?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1896 - Marido

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

1° 1896 11° 6518 2° 2254 12° 3068 3° 8370 13° 2402 4° 7128 14° 3345 5° 8744 15° 3989 6° 2100 16° 5098 7° 5719 17° 7108 8° 2847 18° 4246 9° 5934 19° 9784 10° 0783 20° 3195

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación actual: necesidades de afecto, apoyo o comunicación. También puede señalar temores de conflicto, infidelidad o distancia emocional.

Si el sueño es positivo, sugiere seguridad y compromiso; si es tenso, invita a revisar límites y acuerdos. A veces representa tu parte práctica y protectora (energía masculina interna).

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.