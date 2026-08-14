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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este jueves, 13 de agosto de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la nocturna definió los números ganadores del día.

En este jueves, 13 de agosto de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1896 - Marido

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 13 de agosto

 1°1896 11°6518
 2254  12°3068
 3°8370 13°2402 
 7128  14°3345 
 8744  15°3989 
 6°2100  16°5098
 5719  17°7108 
 2847  18°4246 
 5934  19°9784 
 10°0783 20°3195 

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Soñar con el marido suele reflejar la relación actual: necesidades de afecto, apoyo o comunicación. También puede señalar temores de conflicto, infidelidad o distancia emocional.

Si el sueño es positivo, sugiere seguridad y compromiso; si es tenso, invita a revisar límites y acuerdos. A veces representa tu parte práctica y protectora (energía masculina interna).

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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