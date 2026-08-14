La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 13 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7985 (Linterna).

1° 7985 11° 2734 2° 4192 12° 1231 3° 1000 13° 9642 4° 0332 14° 8333 5° 3620 15° 5260 6° 5786 16° 6739 7° 1443 17° 1120 8° 6273 18° 5107 9° 5767 19° 2951 10° 1632 20° 6101

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.