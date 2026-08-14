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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 13 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este jueves, 13 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7985 (Linterna).

 1°7985 11°2734 
 4192  12°1231
 3°1000  13°9642 
 0332  14°8333 
 3620  15°5260 
 6°5786  16°6739
 1443  17°1120 
 6273  18°5107 
 5767  19°2951 
 10°1632 20°6101 

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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