En un mercado marcado por una mayor demanda de cobertura y el fortalecimiento global de la divisa, el dólar acumula una suba de $ 65 desde finales de mayo y el tipo de cambio se ubica en torno a los $ 1500.

De esta forma, la divisa supera en $ 15 el valor al que concluyó 2025 (el año pasado terminó en $ 1480). Al respecto, el economista Fernando Marull desarrolló los motivos que explican la reciente suba y proyectó que le espera a la cotización en 2027.

Dólar y el salto de junio

En diálogo con el canal de streaming Bull Market, Marull identificó un conjunto de factores para la suba del dólar, como el aumento del dólar a nivel global.

“(El dólar) se empieza a mover en un período donde la oferta estuvo alta, con una buena liquidación del agro en junio. El tema es que perdiste oferta petrolera y minera, con una caída de u$s 20 millones por día“, señaló a nivel local.

Ante esta situación, Marull explicó que el Banco Central intervino mediante la venta de bonos dólar linked para moderar la suba.

El escenario cambiario para 2027: qué pasará con el dólar

Para el experto, la definición más importante hacia adelante es que el Gobierno estableció un límite inferior para la divisa. “Al dólar claramente le pusieron un piso, entonces eso también está ayudando”, afirmó el economista.

En ese sentido, trazó un posible escenario para el tipo de cambio en 2027: " Yo creo que no van a llegar con un dólar tan bajo". El economista también valoró positivamente que se permita cierto deslizamiento en la cotización del dólar.

Sobre la continuidad del cepo cambiario, Marull admitió que las restricciones siguen siendo un obstáculo cotidiano. Concretamente, criticó las dificultades al pagar tarjetas de crédito o las trabas para las empresas. No obstante, reconoció los esfuerzos de normalización del Banco Central.

Cómo llega la economía en 2027

Respecto al plan económico general, Marull sostiene que “el horizonte le gusta”, pero requiere tiempo para consolidarse: “No sé si Argentina le va a dar ese tiempo, porque somos muy impacientes y queremos ver resultados”.

Para Marull, reconoció que la actividad económica real todavía no muestra una dinámica heterogénea de recuperación. A su juicio, a la economía “le falta encender algunos motores” para consolidar un proceso de crecimiento sostenible.

Finalmente, concluyó que el Banco Central está monitoreando el mercado “de reojo” para evitar saltos bruscos. Con un dólar que ya encontró un piso, la estrategia oficial parece ser el acompañamiento gradual.