El minorista volvió a subir durante la primera semana de julio y se ubicó en $ 1510, con un aumento de 5 pesos o 0,3% en el Banco Nación.

El cierre de junio dejó al dólar oficial subiendo un 5%, con una ganancia de $ 70 para finalizar a $ 1500 para la venta. Este avance triplicó los $ 25 que ganó en mayo (cerró ese mes a $ 1430).

El minorista volvió a subir durante la primera semana de julio y se ubicó en $ 1510, con un aumento de 5 pesos o 0,3% en el Banco Nación. De esta forma, la divisa ya supera por $ 30 al valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

Al respecto, el economista y socio de FyMA, Fernando Marull , desglosó los factores que explican la suba de junio y proyectó qué espera para el dólar a fin de año.

En diálogo por Ahora Play, el especialista identificó que este movimiento no fue un fenómeno puramente local. Por el contrario, señaló que el dólar se apreció a nivel global frente a casi todas las monedas del mundo, incluyendo el real brasileño, lo que afectó las plazas locales.

Marull explicó que, en un país tan dolarizado, era lógico que la tendencia mundial se replique. A su juicio, el tipo de cambio comenzó a “acomodarse” luego de haber estado en niveles que el mercado percibía como demasiado bajos.

Para evitar que el dólar subiera más del 5% en junio, señaló que el BCRA debió intervenir activamente. Y detalló que se utilizaron herramientas técnicas como la venta de bonos dólar link y operaciones en futuros. “Si no vendía esa cobertura cambiaria, (el dólar) hubiese subido más todavía”. dijo.

La “nueva normalidad” del Banco Central y las reservas

Según Marull, la capacidad del Banco Central para sumar reservas enfrenta una “nueva normalidad”. Esto se debido a que en junio el BCRA adquirió u$s 1400 millones, una cifra lejana a los u$s 2700 millones proyectados originalmente.

La explicación reside en una caída estructural de la oferta de dólares. En ese sentido, el analista lo atribuyó a la baja en los precios internacionales de commodities como el petróleo, el litio y el oro. Según los cálculos de Marull, esta deflación de materias primas le quita a la economía unos u$s 20 millones diarios.

¿A cuánto proyecta Marull el dólar para diciembre?

Respecto al cierre del año, Marull trazó un posible escenario para el tipo de cambio. “Va a estar un poquito arriba del Rofex (dólar futuro), a $ 1670 para diciembre”. De todas formas, el economista cree que el mercado todavía debe ajustar sus expectativas al nuevo escenario de escasez.

Por último, Marull destacó que el carry trade fue la gran estrella del primer semestre a pesar de la volatilidad reciente. Quienes apostaron por esta estrategia obtuvieron ganancias de entre el 20% y el 25% en dólares. Incluso con un dólar a $1600, los inversores logran salir con beneficios extraordinarios.