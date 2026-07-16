El economista y director de la consultora FMyA, Fernando Marull, participó este jueves de Pulso Financiero, en El Cronista Stream, donde analizó la reciente dinámica del dólar y precisó para cuándo se podría esperar movimientos más significativos del tipo de cambio.

Durante la entrevista, Marull se refirió la calma de la divisa tras las tensiones de junio. A su entender, el clima internacional favoreció a la estabilidad cambiaria, con un dólar que se debilitó globalmente.

“En ese contexto, el Banco Central arrasó con mucha compra de reservas. Claramente el mercado leyó que hasta acá llegó esta subida de junio”, consideró.

Respecto al futuro del dólar, el especialista se alineó con las proyecciones del REM y estimó que cerrará el año en torno a los $ 1670. “Está un poco más arriba de lo que es el futuro del Rofex (dólar futuro), que lo ubica a $ 1630″, señaló.

Marull también advirtió que el Banco Central comprará menos divisas en los próximos meses, junto con una mayor demanda y una reducción de la oferta estacional del agro. Si bien el dólar irá anticipando ese escenario, el economista no prevé sobresaltos bruscos en el corto plazo.

En ese sentido, sostuvo: “Va a haber movimientos en el dólar porque algo va a ir anticipando del año que viene, pero lo disruptivo lo reservamos para 2027″.

Por otro lado, el experto aseguró que la inflación continuará su senda bajista en julio. Según estimaciones de su consultora, el índice mensual se ubicaría en torno al 1,8%. “La primera semana marcó un 0,6%, mientras que la segunda descendió al 0,3%”, precisó.

Finalmente, destacó que la suba del tipo de cambio en junio no se vio reflejado en un traslado a los precios. “El dólar subió 5% y ni se movió la inflación, porque siguió bajando. Se puede dar tranquilamente en el segundo semestre que el dólar se mueva un poco más y la inflación vaya a 1,7% o 1,6%%”, cerró.

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