En esta noticia Por qué el BCRA debe comprar dólares aunque suba el precio del tipo de cambio

Enrique Szewach, ex director del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri, cuestionó la estrategia del Gobierno en materia monetaria y cambiaria. En una entrevista por Cuentas Claras, en El Cronista Stream , identificó “dos errores” que, a su juicio, condicionaron el plan del Banco Central para acumular reservas y la dinámica monetaria.

El primer “error” al que se refirió fue el de haber levantado el cepo para las personas humanas, lo que describió como “subsidiar” el precio de la divisa oficial. “ Argentina tenía que acumular reservas y (el Gobierno) se las entregó a las personas ”, aseveró el economista.

Asimismo, señaló que esta salida de divisas generó tensión con los objetivos que planteó el Fondo Monetario Internacional (FMI), al haber sugerido comprar dólares de forma constante para recomponer reservas netas.

Luego, habló de un “segundo error” que, según su visión, se desencadenó por la caída en la demanda de dinero y el aumento de la demanda de dólares. Ante esta situación, el Gobierno decidió eliminar las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI) y transferir la deuda al Tesoro Nacional.

Al respecto, Szewach criticó con dureza esa reestructuración de pasivos: “Cambiaste de deudor, pero no baja la deuda”. Además, advirtió que la maniobra provocó una descentralización de la política monetaria entre el Banco Central y el Tesoro.

“La política monetaria tiene que estar en el Banco Central, no en el Tesoro”, remarcó el exdirector de la autoridad monetaria. Y añadió: “Necesita ser mucho más transparente. Hay que volver a algo más razonable para la Argentina y mirar un poco más la tasa de interés, no tanto controlar la cantidad de dinero”.

Por qué el BCRA debe comprar dólares aunque suba el precio del tipo de cambio

Ante este escenario, Szewach propuso un cambio de enfoque cambiario y sugirió impulsar la compra activa de divisas para recomponer las reservas netas del BCRA, aunque pueda resultar en un deslizamiento del dólar.

El economista descartó además un traslado masivo a precios (pass-through) en la actualidad . Como ejemplo, recordó que el salto del dólar a $ 1.500, el pasado junio, no se tradujo en un salto equivalente en la tasa de inflación gracias a la política monetaria contractiva.

“Le recomiendo al Banco Central que siga comprando dólares, aunque suba el precio”, aconsejó. En ese sentido, argumentó que la verdadera garantía ante los mercados internacionales será el nivel de reservas reales y no los acuerdos de swaps.

“Me parece que con un dólar un poco más alto y con el Banco Central con más reservas, entrás con más aire el 2027″, concluyó.