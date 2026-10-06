En medio de las recurrentes dudas de parte del mercado sobre la sostenibilidad del tipo de cambio, el analista económico y financiero Salvador Di Stéfano desestimó de plano cualquier escenario de sobresaltos del dólar.

Con los números actuales, el especialista, también conocido como el “Gurú del Blue”, consideró que no hay argumentos técnicos para esperar una devaluación. “Te estaría mintiendo”, expresó. Además, señaló que la Argentina ya está “dolarizada” de forma endógena, debido a que los ciudadanos eligen ahorrar en la divisa y no en pesos.

El análisis del Gurú del Blue de la macro con un dólar “barato”

En diálogo con el streaming de La Voz, el analista se refirió a los pronósticos pesimistas que circulan en la City y en determinados análisis políticos y fue categórico: “Si yo te digo que va a haber una devaluación, te estaría mintiendo y estaría generando que tomes una muy mala decisión en la economía”.

Para el consultor, pronosticar un salto abrupto del tipo de cambio ignora por completo la nueva estructura de ingresos de divisas que tiene el país. “El dólar se forma en un mercado de oferta y demanda, y los flujos de oferta son más altos que los flujos de demanda”, resumió al explicar por qué la divisa se mantiene contenida.

A este ingreso masivo de dólares genuinos —impulsado por los nuevos motores de la economía como el agro, la minería, el petróleo y el gas— se le suma, según su visión, la disciplina fiscal del Gobierno. “El Estado tiene superávit fiscal, superávit de cuenta corriente y necesidades de financiamiento cubiertas. No hay por qué pensar en una devaluación”, sostuvo Di Stéfano.

La dolarización de carteras: “La gente no cree en el peso”

Uno de los ejes centrales del análisis de Di Stéfano pasó por entender el comportamiento de los ahorristas y la circulación monetaria. Para el especialista, la economía argentina ya transita un proceso de dolarización de hecho, impulsado por la propia inercia social y la desconfianza acumulada hacia los activos locales a lo largo de los años.

“La gente no le cree más a nadie: no le cree al peronismo, no le cree a Milei, no le cree a las políticas anteriores. Se compra dólares porque prefiere cubrirse”, graficó. Sin embargo, advirtió que este comportamiento convive con una paradoja estructural: aunque el público busca refugio en el billete verde, los pesos siguen cumpliendo un rol de escasez relativa en el sistema y nadie está dispuesto a inmovilizar capitales en instrumentos largos en moneda nacional.

Ante la pregunta de si una eventual corrección cambiaria o un salto de precios en el corto plazo, el analista retrucó con datos de la macroeconomía y de la recaudación fiscal. Indicó que la combinación de un Estado ordenado que no emite dinero espiraliza las chances de una corrida.

Bajo su mirada, con un sector privado volcado a fondearse y una economía que comienza a mostrar signos vitales a través del crédito y la inversión genuina, apostar al fracaso de la estabilidad cambiaria, según Di Stéfano, “vuelve a dejar descalzados a los defensores del viejo libreto inflacionario”.