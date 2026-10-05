Mientras diversos analistas del mercado advierten sobre un eventual atraso cambiario , Javier Milei defendió el rumbo económico y apuntó contra quienes piden un tipo de cambio más caro.

“Me parece un tomada de pelo decir que el dólar está barato. El dólar está en un nivel altísimo conceptualmente. ¿Me voy a preocupar por $ 5 del tipo de cambio?”, sostuvo el presidente en una reciente entrevista.

A esa discusión se sumó el economista Juan Carlos De Pablo , quien cuestionó el reclamo de los sectores industriales por un salto en el tipo de cambio para resolver su situación productiva. En diálogo con La Voz, el experto también descartó una devaluación drástica para resolver los problemas de competitividad del sector privado.

“No hay ninguna chance de que pongan el dólar a $ 4.000”

“¿Tus problemas tienen que ver con el hecho de que el dólar no esté a cuatro lucas? Olvidate, no va por ahí. No hay ninguna chance de que pongan el dólar a $ 4.000 que solucione determinado problema. No estoy diciendo que no esté el problema, sino que la vía de solución no va por ahí”, expresó de Pablo.

Según explicó, cada empresario enfrenta dinámicas particulares que no pueden resolverse esperando correcciones macroeconómicas a medida o devaluaciones que se acomoden a sus necesidades específicas.

Asimismo, De Pablo ratificó la firmeza del Gobierno nacional respecto a la disciplina fiscal y descartó cualquier posibilidad de abandono del superávit. Explicó que Milei cuenta con una determinación absoluta sobre este aspecto central del programa.

“Vos imaginate que el presidente dijera: ‘Ahora que lo pienso mejor, el déficit fiscal es una gran cosa’. Los que le creían van a dejar de creer y se van a salir todos rajando a comprar dólares”, argumentó.

Recesión “técnica” y situación de la economía

Frente al debate sobre el rumbo de la actividad económica y el riesgo de una contracción del Producto Bruto Interno (PBI), el economista le restó rigor conceptual a las definiciones tradicionales de recesión.

“Un país entra en recesión cuando su PBI cae en términos reales dos trimestres consecutivos. Eso lo llaman recesión técnica, no tengo ningún problema, pero es una estupidez”, afirmó.

“Si hay una característica clara de lo que está pasando en la Argentina es la heterogeneidad entre sectores, dentro de los sectores, entre regiones; hay millones de historias diferentes”, afirmó De Pablo.

Frente a las dificultades empresariales, el economista diferenció entre los inconvenientes de gestión interna y las trabas del entorno. Indicó que problemas como maquinaria obsoleta o desacuerdos gerenciales deben ser resueltos puertas adentro por cada compañía.

Por el contrario, cuando los reclamos se dirigen “de las puertas para afuera”, suelen centrarse en la presión tributaria provincial o nacional. Ante esto, De Pablo interpeló al sector privado sobre la viabilidad fiscal de sus demandas cotidianas.

“Es fácil reclamar ‘bajen los impuestos’, pero cualquier tipo te va a decir: ‘La contrapartida de los impuestos es el gasto público. Vos ayúdame a encarar lo que implica la baja del gasto público’”, sentenció.