El intendente de Córdoba estuvo de invitado en El Cronista Stream.

En esta noticia Reclamos por el financiamiento del transporte público

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, cuestionó las políticas económicas de la administración de Javier Milei y denunció presuntos incumplimientos hacia las provincias durante su paso por Cuentas Claras, el programa de El Cronista Stream.

“Córdoba es una provincia industrial y está muy afectada por esta recesión que es real”, señaló el jefe comunal, quien sostuvo que en la vida cotidiana “la plata no alcanza”, “cada vez se pierden más puestos de trabajo” y la ciudad padece el “incumplimiento de la ley de financiamiento universitario”.

En el plano partidario, Passerini marcó distancia respecto de la estructura nacional del justicialismo y recordó la ruptura producida en 2013 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. “Hace rato que el peronismo cordobés no es parte del PJ nacional”, afirmó, y agregó que “el punto de eclosión fue en 2013 con el motín de la policía y en una pésima decisión de CFK dejaron que la provincia se incendiara”.

En ese sentido, llamó a renovar los métodos de conducción y citó las recientes recomendaciones del Papa León XIV sobre “poner la economía al servicio del hombre y no al revés” y de “conducir sin dar órdenes”.

Al referirse al vínculo inicial con la Casa Rosada, el intendente explicó que el espacio provincial respaldó herramientas legislativas al comienzo de la gestión, aunque expresó disconformidad con la evolución actual.

“En el arranque de este gobierno acompañamos para garantizar las herramientas que todos necesitan para comenzar a gestionar, pero los resultados de esas decisiones no están yendo al rumbo adecuado ”, sostuvo Passerini, quien enmarcó los reclamos actuales en un histórico “destrato hacia la provincia de Córdoba”.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Consultado sobre la imagen positiva que mantiene el presidente Milei en territorio cordobés según distintas mediciones, Passerini relativizó los sondeos al decir que “las encuestas son como los helados, hay de todos los gustos” .

Y, al trazar un repaso electoral desde 2015 —mencionando las derrotas del oficialismo en 2015, 2019 y 2023—, planteó que “ningún proyecto nacional dura más de cuatro años” y pronosticó: “Creo que Milei no va a ser reelecto”, al considerar que “la gente que confió en esto está viendo una nueva decepción”.

Frente a la pregunta sobre si existe un rechazo específico del electorado cordobés hacia el peronismo en las votaciones presidenciales, el dirigente recordó que Cristina Kirchner ganó en la provincia en 2011 con el 37% de los votos y sostuvo que “la gente se abraza a los resultados”.

Reclamos por el financiamiento del transporte público

Según su visión, si bien Milei asumió en una “situación muy dura de la Argentina”, las medidas actuales no estarían resolviendo los problemas de fondo: “Este Presidente dijo que en agosto iba a empezar con cero y la inflación sigue subiendo, ya estamos en recesión y hay dificultades reales de la gente”.

Uno de los ejes centrales de su reclamo apuntó al financiamiento del transporte público en el interior del país. “Desde que asumió han quitado al interior los subsidios al transporte”, afirmó Passerini, quien aseguró que en lo que va del año el Gobierno nacional destinó “ 460 millones de dólares al área metropolitana, como hacía el kirchnerismo, y al interior cero ”.

Ante ese esquema, planteó una alternativa fiscal: “No queremos subsidios, pero que eliminen los impuestos nacionales al combustible”.