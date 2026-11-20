En una semana agitada en los mercados, el dólar mayorista cotiza este viernes a $ 1576,80, un récord nominal, y el minorista se ofrece en $ 1590 en el Banco Nación. Aun así, el mayorista acumula una suba del 7,5% en 2026, frente a una inflación acumulada de 26,3% hasta octubre. Durante la última rueda de la semana, el riesgo país de JP Morgan ya supera los 1000 puntos y profundiza el deterioro de la deuda argentina.

En ese escenario, Salvador Di Stefano, conocido como el Gurú del Blue, dio su análisis y recomendaciones de inversión. “El dólar mayorista subió 1,9% en el mes y 7,8% en los últimos doce meses, contra una inflación de 33,1%, y eso complica a los exportadores”, ponderó. “Por eso, sostuvo: ‘A mí me gustaría que el dólar suba más porque mis amigos del campo están teniendo mucho gasto de estructura...’”.

A cuánto estará el dólar a fin de año, según el Gurú del Blue

Para el cierre del año fue concreto: “El dólar le viene ganando a la tasa. Vamos a terminar el año en $ 1650. Hoy lo tenés en $ 1563 al mayorista, se te va a ir a $ 1650”. Para los alternativos, sin embargo, marcó un rango más alto: “Un dólar en $ 1750, $ 1800 para el blue, MEP, CCL”.

Por otro lado, Di Stefano no ve el riesgo país como el principal problema argentino y lo vincula, al menos en parte, con el contexto internacional: “No te preocupes tanto por el riesgo país porque es un efecto colateral de lo que pasa en el mundo. Si se resuelven algunos conflictos a nivel internacional, no me preocupa el riesgo país. Me preocupa si se mantiene”. Condicionó el alivio a un acuerdo entre Rusia y Ucrania y a una descompresión entre Estados Unidos e Irán. Con eso, anticipó, caería el petróleo y, en “30, 45 días”, también el precio de los combustibles.

Las recomendaciones de inversión del Gurú del Blue

En materia de inversiones, Di Stéfano advirtió sobre el dólar que “cuando lo comprás, lo comprás en la punta alta y cuando lo vendés, lo vendés en la punta baja”. Por eso recomendó el “AO27, un bono del Estado Nacional, que vence antes de que termine este mandato”.

Y agregó: “Eso te da un 3,4% en dólares. Si eso te da escalofríos, hay plazo fijo en dólares al 5% anual en los bancos argentinos, no está nada mal”. La cartera, insistió, “siempre la tenés que dividir, 50% en plazo fijo en dólares y 50% en plazo fijo en pesos”.

El escenario para 2027

Dejó además una advertencia de más largo plazo: “No descartes para 2027 una dolarización de la economía”. La imaginó financiada con un crédito de Estados Unidos: “Con 40.000 millones de dólares estaríamos en condiciones de canjear los pesos que hay en el mercado por dólar”. En ese sentido, consideró que se debería presentar una ley en el Congreso para que se debata adoptar al dólar como moneda oficial.