El economista Miguel Kiguel compartió su mirada sobre el valor del dólar y sostuvo que la estabilidad del tipo de cambio en lo que va del año no es casual, sino el resultado de una política de intervención implícita.

En el marco de una charla para la IAE Business School, el analista explicó por qué la permanencia del cepo cambiario genera escepticismo sobre la sostenibilidad del tipo de cambio actual. Según Kiguel, la persistencia de estos controles impide que el dólar sea determinado libremente por el mercado, lo cual plantea interrogantes sobre su valor real .

Reservas en la mira

El economista señaló que si bien el nivel actual de reservas netas (aproximadamente u$s 9.500 millones) está lejos de ser el ideal, representa una mejora significativa considerando que la gestión comenzó con cifras negativas (cerca de u$s 11.000 millones en negativo).

A pesar de este progreso, Kiguel subraya que todavía falta mucho para alcanzar una posición de reservas robusta. “Argentina tendría que tener entre u$s 50.000 y 60.000 millones”, precisó. En ese sentido, consideró que el Banco Central (BCRA) logra comprar divisas, pero a ritmos que él califica como “bajos”.

Este proceso de recomposición, advirtió, no ocurrirá de forma inmediata. “Obviamente que eso no se puede lograr en un año, ni en dos, ni en tres, pero durante muchos años vamos a comprar muchos dólares. Y para comprarlos se necesita un tipo de cambio más alto”, subrayó.

El cepo al dólar y la pregunta que deja abierta, según Kiguel

Luego, afirmó: “Hay otro elemento que también genera dudas acerca de si el tipo de cambio está bien y es que todavía el Gobierno no eliminó el cepo”.

Frente al discurso oficial sobre la estabilidad, Kiguel señaló la contradicción de no remover los controles si la postura sobre la situación económica es favorable. “Si todo está tan bien, ¿por qué (el Gobierno) no lo saca? ¿Qué ven ellos que no vemos nosotros?“, insistió.

A su juicio, el principal peligro para el tipo de cambio no es una suba gradual, sino un “salto” brusco en su valor , ya que dispararía la demanda de dólares. “Nadie compra (dólares) ahora que está estable, que es cuando habría que hacerlo. Todo el mundo compra cuando sube”, describió el comportamiento del ahorrista.

Por último, puso el foco sobre la suba del riesgo país y lo atribuyó a la incertidumbre del proceso electoral de cara a 2027. “Es un riesgo que fuerza al Gobierno a buscar alternativas, es una de las debilidades que tenemos hoy”, concluyó.