McEwen Cooper, el brazo de la compañía de Rob McEwen dueño del megaproyecto minero de cobre argentino Los Azules prepara salir con una IPO en los próximos meses. La intención de la compañía es conseguir u$s 300 millones como parte del financiamiento que necesitan para el proyecto que ya consiguió entrar al RIGI. Fuentes de la compañía anticiparon a El Cronista, que como parte de las necesidades de financiamiento que enfrenta el proyecto millonario en San Juan la empresa se abrirá a la Bolsa este año. “Ya contamos con todos los permisos necesarios, ahora estamos en busca de financiamientos que provendrán de un socio, organismos financieros y equity”, aseguraron. Uno de los puntos que se ultima por resolver es si la IPO se hará en la bolsa de Toronto o de Nueva York. Rob McEwen, dueño de la compañía, se inclinaría a que sea en Estados Unidos por su conocimiento de ese mercado pero se baraja también Canadá por el peso que tiene la minería en ese sistema. Como algunas de las más importantes compañías mineras, McEwen Cooper es de hecho una empresa canadiense. Según planean en la compañía, de esa colocación esperan conseguir unos u$s 300 millones. Es el equivalente a lo que invertirán este año en el proyecto Los Azules. Por otro lado, de un socio -como hoy es Rio Tinto a través de su tecnológica Nuton-, podrían sumar un aporte de entre u$s 400 millones y u$s 600 millones. Incluso, piensan en McEwen, podría ser el propio Rio Tinto quien sume peso. Luego se alistarían organismos e inversores internacionales. Con más de 30 de ellos, en rigor, estuvo reunido en las últimas semanas el líder de Los Azules y VP de McEwen, Michael Meding; que tras ese road show hoy participó del IEFA Latam Forum en Buenos Aires. Para conseguir el apoyo de esos inversores es fundamental el espaldarazo que recibió la compañía del Banco Mundial. La Corporación Financiera Internacional (IFC) -parte del organismo firmó un “acuerdo de colaboración” para respaldar la alineación del proyecto con los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) de la IFC para un posible financiamiento futuro de deuda y capital. En su participación en el IEFA, Meding recordó el rápido avance de Los Azules y la ventana de oportunidad que tiene la Argentina para contar con este tipo de proyectos de escala mundial. Aseguró también que el gran desafío ahora tiene que ver con la infraestructura, desde la electricidad hasta ferrocarriles. El proyecto está ubicado a 80 kilómetros al noroeste de la localidad de Calingasta y a 6 kilómetros de la frontera con Chile, a más de 3500 metros de altura en la cordillera de los Andes. La compañía prevé producir una media de 322 millones de libras de cátodos de cobre al año durante los 27 años de vida útil de la mina, con una rentabilidad competitiva. Fue el primer proyecto minero de cobre que logró ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión de u$s 2700 millones. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la aprobación y detalló que el proyecto empleará más de 3500 personas en forma directa e indirecta y aportará exportaciones por u$s 1100 millones anuales.