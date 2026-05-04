Las exportaciones mineras llegarán a u$s 9000 millones este año. En un salto de 50% con respecto a los u$s 6056 millones que se vendieron al mundo este año. La fuerte suba está basada en precios, principalmente del oro pero también del litio en los últimos meses. Y según el presidente de la Cámara de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, las proyecciones son conservadoras. En la previa del día de la minería (el 7 de mayo), los empresarios del sector cerraron su balance a hoy y sus proyecciones anuales. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) cambió completamente el escenario. Ya hay 13 proyectos presentados por u$s 42.000 millones. Siete de esos proyectos ya fueron aprobados por u$s 7948 millones. En los próximos dos meses, aseguran, estarán aprobados algunos de los más grandes. Con todos los proyectos anunciados en producción, la proyección es que hacia 2035 se sumen u$s 22.000 millones adicionales en ventas al mundo. En el sector, hay entusiasmo. Recuerdan que el campo suma exportaciones por u$s 39.000 millones, por lo tanto la minería ya representa cerca de un 20%, “con una proyección interesante”, dijo Cacciola. Para las provincias que tienen recursos y ya se subieron al boom minero, hoy el sector es sumamente importante. La incidencia del sector en Catamarca es del 93%, en Santa Cruz y San juan de un 85%, Jujuy de 80% y Salta empieza a despegar con 44%. Noticia en desarrollo