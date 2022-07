Dólar oficial y dólar turista: cuál es la cotización en los bancos este jueves 21 de julio

El dólar oficial hoy jueves 21 de julio opera a $ 127,75 para la compra y $ 135,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA). El minorista está a $ 136,10 en el promedio de las entidades financieras del país. Y el mayorista cotiza en $ 129,14 .

Sigue la expectativa en los mercados sobre a cuánto va a cotizar el dólar paralelo esta semana, según un relevamiento exclusivo de El Cronista. Con la suba del dólar blue la brecha es de 145% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y 134% en relación al promedio del minorista.





El dólar blue hoy jueves 21 de julio cotiza a $ 312 para la compra y $ 317 para la venta.

En cuanto a los dólares financieros, el contado con liquidación (CCL), mediante el GD30, cotiza en $ 314,21 . Y el dólar MEP, a través del bono AL30, está en $ 304,83 . En tanto, el dólar Turista está $ 237,56.

El dólar oficial sigue sin reaccionar ante la suba récord del dólar blue.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY jueves 21 DE JULIO

El mayorista cotiza en $ 129,38 .

El saldo de negativo que estuvo este miércoles la autoridad monetaria tras su intervención en el mercado cambiario fue de alrededor de u$s 40 millones, un monto menor al que tuvo que vender el martes. De esta manera, las ventas netas en lo que va del mes ascienden a unos u$s 930 millones, aproximadamente.



El dólar oficial este jueves 21 de julio cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 126,750 136,750 Banco Nación 127,800 135,700 ICBC 127,750 135,000 BBVA 128,490 136,170 Banco Superville 128,500 136,500 Banco Patagonia 129,500 136,500 Banco Santander 129,000 136,000 Brubank 127,000 138,000 HSBC 127,850 136,850 Credicoop 129,510 135,690 Banco Itau 128,000 136,400 Banco Macro 126,500 136,500 Banco Piano 130,000 134,413 Cambios Online 130,000 132,000

CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY jueves 21 DE JULIO

El dólar blue hoy jueves 21 de julio cotiza en $ 312 para la compra y $ 317 para la venta. En tanto, las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo:

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 127,75 $ 135,75 Dólar Blue $ 312 $ 317 Dólar Turista

$ 237,56 Dólar CCL $ 309,25 $ 314,21

Dólar MEP $ 304,07 $ 304,83

El analista financiero, Salvador Di Stefano, fue consultado este miércoles acerca de cómo podría comportarse el dólar durante las próximas semanas.

"Ayer me llamó un cliente desesperado y me preguntó: 'Si vos tuvieras dólares ahora y te pagan a 305 pesos como me pagan a mi, ¿vos lo venderías?' La respuesta mía fue qué vamos a hacer con la plata", contó en primer lugar.

El analista financiero Salvador Di Stefano.

De esta manera, Di Stefano repasó diversos recursos alternativos a la tenencia del dólar billete: "Vos vendés un dólar hoy y te podés comprar, por ejemplo, una letra del Estado, que te da un 10% en tres meses. O sea que al 30 de septiembre el dólar que vos vendes a 300 pesos podés conseguir un precio de 330 pesos".



