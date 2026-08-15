Austria es uno de los países que muchas personas eligen para vivir.

Muchos argentinos han tomado la decisión de emigrar del país para buscar un nuevo estilo de vida en otros rincones del mundo y tal es el caso de Camila, una joven que decidió ir a trabajar a Austria.

En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, conocida como @elmundonentusmanosok, la chica contó que actualmente se desempeña en un hotel en la zona de los Alpes austríacos. En la publicación detalló cómo es su rutina y cuántos euros gana al mes .

La joven argentina contó cuánto gana en Austria

En el inicio del vídeo, el cual se hizo extremadamente viral, Camila expresó: “Soy una argentina trabajando de moza en Austria y esto es lo que gano. Vine con una visa Working Holiday y conseguí trabajo en un hotel 4 estrellas en un pueblito, que es especial para hacer temporada de invierno y esquí”, contó.

La joven argentina contó su experiencia en Austria. Captura TikTok.

Sobre su rutina diaria agregó: “Básicamente en mi puesto hago de todo: tomo pedidos, llevo bandejas, cobro, limpio mesas, preparo el buffet del desayuno y obviamente no soy yo sola trabajando”, aseguró.

Los beneficios de trabajar en Austria

En cuanto a los aspectos más positivos, indicó: “Trabajar acá tiene sus beneficios: tenemos el 70% de descuento en el skipass y al ser empleado, la ropa es gratis. Podemos usar la pileta y el gimnasio del hotel totalmente gratis”, remarcó.

“Nuestro contrato es de 40 horas semanales que incluye comidas y alojamiento gratis. Además de eso, estamos cobrando 2.300 euros netos al mes. Este sueldo no incluye las propinas, por lo que siempre terminamos sacando un poco más”, reveló respecto de su salario.

Al final del vídeo, sostuvo que la decisión de haber emigrado a Austria es altamente recomendable desde su perspectiva: “El trabajo a veces cansador, pero nos permite viajar, disfrutar de estas vistas y vale 100% la pena”, concluyó.

Working Holiday Austria para argentinos: qué se necesita

La visa Working Holiday Austria para argentinos permite realizar una estadía de hasta 12 meses en Austria, combinando actividades turísticas con la posibilidad de trabajar de manera temporal.

El Memorándum de Entendimiento entre Argentina y Austria fue suscripto el 4 de abril de 2019 y entró en vigor el 29 de septiembre de 2019, facilitando el intercambio cultural y laboral entre ambos países.

Durante la vigencia de la visa, existe una limitación laboral que establece un máximo de 6 meses de trabajo por empleador, por lo que quienes participan del programa pueden desempeñarse en diferentes puestos a lo largo de su estadía.

Información clave de la Working Holiday Austria

Duración máxima de la estadía: 12 meses.

Edad requerida para aplicar: entre 18 y 30 años.

Tiempo máximo de trabajo por empleador: 6 meses.

Lugar de solicitud: Embajada de Austria en Buenos Aires.

Costo de la visa: EUR 195 (Visa D para estadías superiores a 90 días).

Documentos para la visa Working Holiday Austria

Para solicitar la visa es necesario presentar la siguiente documentación :