Analizan nuevos cepos al dólar para frenar al CCL y evitar que el blue suba a $ 300

Si bien para este lunes está prevista una reunión de presentación entre las autoridades de la Secretaría de Finanzas y el nuevo presidente de la Comisión Nacional de Valores, Sebastián Negri, de ahí podrían llegar a salir nuevas ideas para evitar una disparada del dólar.

Dólar empresas

La preocupación es el contado con liquidación, que pasó la barrera de los $ 300 al quedar en $ 301,50, y es el dólar de referencia para las empresas.

Por otra parte, hay un signo de alerta sobre las reservas del Banco Central, hoy en temporada baja de la liquidación de la cosecha. En este sentido, el Gobierno continúa evaluando diversas acciones para evitar altibajos del mercado y cómo capta más divisas.

Dólar turista

Hay una idea desde las carteras de Turismo y de Economía para que el turista extranjero pueda liquidar sus dólares a una cotización similar a la del MEP, al mostrar su pasaporte extranjero y la reserva del hotel.

Si bien todavía la idea está verde, sería más sencillo que cuando se propuso que los turistas debieran abrir una cuenta en dólares en el país, que fue un fracaso.

timing

"Se debería permitir a los bancos y financieras hacer operaciones con bonos por cuenta y orden de terceros... Salvo que el blue baje mucho, al turista le resulta más fácil eso. Y además habría que buscarle el timing, ya que varias veces se tomaron medidas buenas, pero las ahogaste con una mala al otro día", advierten desde el Gobierno. Temen que podría hacer subir el blue, ya que hoy la liquidación de los turistas lo mantiene estable.

MOVIMIENTOS

Otra idea es limitar la compensación dentro de la comitente, de modo que los pesos vayan y vuelvan de la Alyc al banco. O sea, lo mismo que sucede hoy con los dólares que se acreditan en la cuenta del bróker por pago de intereses de un bono, por ejemplo.

Sería para evitar que esos pesos vayan directo al MEP o al CCL. Para evitar arbitrajes, como el que hubo entre el AL30 y el GD30, y que el tiempo sea un riesgo en la toma de decisión. Lo negativo es que le sacaría liquidez al mercado.

Más parking

Otra opción sería, directamente, alargar el parking para hacerse de dólares a través de la Bolsa, pero al final son todas medidas que molestarán más a los minoristas, pues los grandes pueden desarmar el Cedear y vender afuera si quieren.

"Es lo mismo que pasa con los bonos, se puede meter parking y todo lo que se quiera, pero al final el activo está listado afuera. Se transfiere a Euroclear y se liquida afuera" , describen en las mesas de dinero.

CEDeAR LIMITADO

Otra alternativa que ven en el mercado que podrían disponer es poner algún tipo de limitante en los Cedear, ya que cada vez que se compran se necesita hacer el CCL, lo que sube su precio.

Para tener una dimensión, en acciones se está operando en promedio u$s 3,5 millones diarios, y en Cedear u$s 16 millones, mientras en renta fija en especie D se está negociando entre u$s 20 millones y u$s 25 millones diarios.

El total de bonos operados se triplicó en el segmento Senebi este año comparado con el pasado, mientras que en el segmento de precio por tiempo se duplicó.

"Hoy se opera mucho más Senebi que antes, principalmente porque no dejas rastros por pantalla y marketwatch te molesta menos", reconocen los mesadineristas.