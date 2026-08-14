Morgan Stanley mantiene una recomendación favorable sobre las acciones argentinas y proyecta una nueva suba en dólares hasta mediados de 2027. Sin embargo, considera que la oportunidad dejó de ser generalizada y concentra su principal apuesta en el sector energético.

Sucede que el banco de inversión “todavía” encuentra potencial en las acciones argentinas, aunque advierte que el mercado local ya no presenta las valuaciones extraordinariamente bajas como en otros momentos.

Dice que después de la fuerte recuperación de los últimos tres años considera que las ganancias empresariales justificaron buena parte del avance y que la próxima etapa exigirá una selección mucho más cuidadosa de compañías.

En su último informe de estrategia para América Latina, Morgan Stanley mantuvo una posición de sobreponderación sobre la Argentina y Brasil, mientras recomendó evitar Colombia y Perú.

Para el MSCI Argentina estableció un objetivo de 12.200 puntos hacia mediados de 2027, frente a un nivel de referencia de 9.654 puntos.

La proyección representa un potencial de suba del 26% en dólares. En un escenario alcista, el recorrido podría alcanzar el 52%, mientras que el escenario negativo contempla una caída del 29%.

“Nuestro objetivo para mediados de 2027 para el MSCI América Latina es de 3.600 puntos, con un potencial de suba de aproximadamente 17% en dólares”, señaló Morgan Stanley. Al definir qué mercados tendría en cartera, el banco fue directo: “América Latina: Argentina y Brasil”.

El objetivo corresponde al MSCI Argentina y no al S&P Merval. La distinción es importante porque se trata de índices con composiciones y metodologías diferentes, aunque ambos sirven como referencia para medir el comportamiento de las acciones locales en dólares.

Argentina puede subir, pero ya no está barata

La recomendación positiva convive con una advertencia: el mercado argentino dejó de cotizar con un descuento evidente respecto de su propia historia.

“Las acciones argentinas cotizan actualmente a 9,2 veces las ganancias esperadas por el consenso, en línea con su promedio de los últimos 16 años”, indicó Morgan Stanley en el informe.

Además, la valuación relativa de la Argentina se encuentra 0,5 desvíos estándar por encima del índice general de América Latina. El múltiplo argentino equivale actualmente a unas 0,9 veces el correspondiente al MSCI Latam.

Esto implica que la tesis alcista ya no descansa en la posibilidad de que todo el mercado se revalorice simplemente por partir de precios excepcionalmente bajos. A diferencia de lo ocurrido durante los primeros tramos del rally, la continuidad de las subas dependerá cada vez más del crecimiento de las ganancias y de los fundamentos particulares de cada compañía.

Morgan Stanley considera que la recuperación acumulada hasta ahora tuvo respaldo en los balances. “A pesar del fuerte rally de las acciones argentinas durante los últimos tres años, la recuperación de las ganancias en dólares justifica el movimiento”, afirmó.

La capitalización bursátil de la muestra de compañías argentinas analizada por el banco se aproximó a los u$s 70.000 millones, mientras que las ganancias esperadas por el consenso superaron los u$s 6.000 millones. Ambas variables se encuentran cerca de sus niveles más elevados desde 2012.

La lectura es positiva, pero también marca un cambio de etapa. La Argentina conserva potencial, aunque el mercado ya comenzó a reconocer la mejora de los resultados. En adelante, las empresas deberán cumplir con las expectativas incorporadas en sus precios.

La gran diferencia entre energía, bancos y utilities

La recuperación no fue homogénea. Desde 2022, las energéticas ampliaron de manera considerable su ventaja frente al resto del mercado.

El índice elaborado por Morgan Stanley para YPF y Vista alcanzó un valor rebasado de 1.532 puntos. En comparación, el mercado argentino completo se ubicó en 768 puntos; los bancos Galicia, Macro y BBVA, en 598; y las utilities Edenor, Pampa Energía y Central Puerto, en 396 puntos.

Así, la canasta energética más que duplicó el desempeño del conjunto de las acciones argentinas y casi cuadruplicó el de las compañías de servicios públicos.

La explicación del banco es estructural: Vaca Muerta puede transformar el balance energético argentino y generar una fuente sostenida de dólares durante la próxima década.

“El balance comercial energético podría convertirse en un importante viento de cola para la economía argentina durante la próxima década”, sostuvo Morgan Stanley.

El equipo de petróleo y gas del banco proyecta que la producción petrolera argentina crecerá a una tasa promedio anual del 9,3% hasta 2030. De acuerdo con sus estimaciones, podría pasar de alrededor de 720.000 barriles diarios en 2024 a más de 1,2 millones hacia el cierre de la década.

“Nuestro equipo de petróleo y gas prevé un crecimiento anual compuesto del 9,3% en la producción de petróleo hasta 2030”, destacó la entidad.

El proceso demandará un volumen creciente de inversiones. Morgan Stanley calcula que la inversión petrolera, que rondó los u$s 8.600 millones en 2025, podría superar los u$s 9.000 millones en 2026 y acercarse a los u$s 11.000 millones anuales entre 2027 y 2028.

El banco remarcó que “el pico de inversión todavía está por llegar más adelante en la década”. Esa expansión del capital destinado a infraestructura, transporte y producción debería traducirse en mayores volúmenes y mejores resultados para las compañías vinculadas con Vaca Muerta.

La acción argentina favorita de Morgan Stanley

Aunque recomienda sobreponderar a la Argentina, Morgan Stanley incluye una sola compañía local en su cartera modelo latinoamericana: Vista Energy.

La petrolera tiene una participación del 1,5% dentro del portafolio y una recomendación Overweight, categoría que indica que el banco espera un rendimiento superior al del índice de referencia durante los próximos 12 a 18 meses.

Morgan Stanley utilizó un precio de referencia de u$s 64 para Vista y estableció un precio objetivo de u$s 97. Esto representa un retorno potencial del 51%.

La compañía aparece con una valuación estimada de 3,7 veces su resultado operativo para 2026 y de 6,1 veces sus ganancias proyectadas para ese año. El banco también calcula que el beneficio por acción de Vista crecerá a una tasa anual compuesta del 37% entre 2025 y 2027.

En otra comparación incluida en el informe, elaborada con una base temporal ligeramente diferente, Vista cotiza a 6,4 veces sus ganancias estimadas para 2026 y presenta una expansión anual compuesta del beneficio por acción del 44% entre 2024 y 2026.

“Vista e YPF ofrecen niveles de valuación interesantes”, afirmó Morgan Stanley. Sin embargo, al comparar las perspectivas de crecimiento, agregó que “Vista ofrece un perfil de crecimiento atractivo”.

La selección de la cartera deja en claro dónde está la mayor convicción: YPF también presenta un múltiplo bajo, pero Vista combina una valuación más reducida con una expansión considerablemente mayor de sus ganancias.

YPF también aparece barata

Morgan Stanley estima que YPF cotiza a aproximadamente 8,1 veces sus ganancias proyectadas para 2026 y a 3,5 veces su resultado operativo. Son múltiplos bajos tanto frente al mercado argentino como respecto de varias petroleras latinoamericanas.

Sin embargo, el banco calcula que el beneficio por acción de YPF crecerá a una tasa anual compuesta de apenas 2% entre 2024 y 2026. La diferencia frente al 44% estimado para Vista explica por qué la petrolera privada es la única acción argentina incorporada en el portafolio regional.

Dentro del sector energético, Pampa Energía aparece con un múltiplo de 8,3 veces las ganancias esperadas para 2026, aunque con una contracción anual compuesta del beneficio por acción del 6% en el período analizado.

Los bancos deberán justificar sus múltiplos

La situación es menos clara entre los bancos. Morgan Stanley estima un múltiplo precio-ganancias para 2026 de 10,5 veces para Galicia, 11 veces para BBVA Argentina, 12,3 veces para Supervielle y 18,1 veces para Banco Macro.

Al mismo tiempo, proyecta una contracción anual compuesta del beneficio por acción entre 2024 y 2026 del 38% para Galicia, del 33% para Supervielle, del 9% para Macro y del 7% para BBVA.

Estos números no constituyen por sí solos una recomendación de venta. Reflejan que, bajo las estimaciones utilizadas por Morgan Stanley, los bancos no presentan la misma combinación de valuación y crecimiento que Vista.

Edenor aparece como el caso más exigente: el banco calcula un múltiplo de 106,5 veces las ganancias estimadas para 2026 y una caída anual compuesta del beneficio por acción del 80% entre 2024 y 2026.