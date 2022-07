Dólar blue cerca de $300: qué pasará en los próximos días tras la disparada

A las fuertes tensiones políticas y económicas que se desataron desde la salida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, en los últimos días se sumaron nuevos ruidos y rumores que ejercieron presiones alcistas sobre los dólares paralelos hasta llevarlos a alcanzar nuevos máximos históricos nominales .

Entre los dólares que operan a través de la Bolsa, el MEP y el CCL terminaron la rueda del viernes pasado por encima de los $ 291 y $ 301, respectivamente. Pero la mayor escalada se observó en el blue, que trepó $ 20 en sólo cinco jornadas hasta llegar a $ 293 en su punta de venta en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires.

En el mercado hicieron ruido los rumores de nuevos controles sobre los dólares financieros y el aumento en el recargo a las compras con tarjeta en el exterior. También fue mal visto que el Banco Central no reaccionara con un alza en las tasas de interés ante el mal dato de inflación de junio y la disparada del dólar.

CÓMO SEGUIRÁ



Los acontecimientos de las últimas semanas forzaron a los economistas a ajustar sus pronósticos sobre el mercado cambiario. Hicieron a un lado las previsiones de un dólar calmo, siguiendo a la inflación, y ahora no descartan que se mantenga la dinámica alcista acelerada, aunque dependerá de las señales que dé el Gobierno.

"Pueden seguir en alza, mientras el Gobierno no le dé motivos para lo contrario. Viene mucha más inflación en los próximos meses, hay mucha emisión monetaria del Banco Central y no han mejorado mucho las expectativas. Si no hacen algo que revierta esto, la tendencia será al alza ", señaló el economista Gabriel Caamaño.

Los analistas apuntan principalmente a la fuerte emisión monetaria del Banco Central.

Pablo Repetto, jefe de investigación de Aurum Valores, advirtió que en la medida que el Gobierno no haga un esfuerzo significativo para reducir la necesidad de emisión monetaria y se profundice la asistencia del Banco Central, el riesgo de mayores subas de los dólares paralelos seguirá estando presente.



"Dependerá de la política monetaria del Banco Central. Nadie tenía en su modelo que en treinta días los dólares paralelos iban a saltar 50%. Fue una muy mala política del Central la que generó estos saltos. Se esperaban subas, pero más cercanas a la inflación y no estos saltos", afirmó el analista financiero Christian Buteler.



Santiago Manoukian, economista de Ecolatina, sostuvo que la acumulación de reservas, la corrección del desequilibrio fiscal-monetario y una mayor coordinación de la política económica serán clave para reducir la incertidumbre que se refleja en las expectativas de devaluación y la presión persistente sobre los paralelos.