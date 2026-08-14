Créditos y depósitos en dólares: qué tasas pueden llegar a aplicar los bancos tras la nueva decisión del BCRA
El Central amplió el universo de empresas que podrán financiarse con los dólares en los bancos y el mercado anticipa una mayor competencia por esos fondos. Así, las tasas de los depósitos podrían subir. ¿A qué nivel pueden llegar?
El Central amplió el universo de empresas que podrán financiarse con los dólares en los bancos y el mercado anticipa una mayor competencia por esos fondos. Así, las tasas de los depósitos podrían subir. ¿A qué nivel pueden llegar?