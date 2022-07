¿Vender dólar blue a precio récord? Un gurú de la City reveló si es momento de quedarse en pesos

El dólar blue superó este martes los $ 300, cifra psicológica que enfoca la atención cada vez más en los aumentos que siguen marcando las diferentes cotizaciones de la divisa estadounidense tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía.

Luego de la suba de las retenciones del Impuesto PAIS a cuenta del Impuesto a las Ganancias del 35 al 45%, el Gobierno adelantó, mediante el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, el avance en las tratativas para disponer nuevas medidas para los turistas extranjeros que visitan la Argentina no cambien sus dólares en el mercado informal y se vuelquen al oficial.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre de cuál puede ser el rumbo que marque el dólar paralelo y cuáles son los próximas políticas que implementará el nuevo gabinete económico en el marco de una ampliación de la brecha cambiaria y la reducción de las reservas del Banco Central (BCRA).

El analista financiero, Salvador Di Stefano, fue consultado este miércoles acerca de cómo podría comportarse el dólar durante las próximas semanas.

"Ayer me llamó un cliente desesperado y me preguntó: 'Si vos tuvieras dólares ahora y te pagan a 305 pesos como me pagan a mi, ¿vos lo venderías?' La respuesta mía fue qué vamos a hacer con la plata", contó en primer lugar.

De esta manera, Di Stefano repasó diversos recursos alternativos a la tenencia del dólar billete: "Vos vendés un dólar hoy y te podés comprar, por ejemplo, una letra del Estado, que te da un 10% en tres meses. O sea que al 30 de septiembre el dólar que vos vendes a 300 pesos podés conseguir un precio de 330 pesos".

Sin embargo, el analista desestimó esa oportunidad: "El dólar billete vos lo querés, llegas a tu casa la tocas y te sentís tranquilo. Por otro lado, cuando tenés un Estado que cuando quiere aclarar algo lo oscurece, que no nos brinda un rumbo, un Estado en donde ayer necesitábamos una definición económica y estaban hablando de tribunales ; realmente así nadie va a cambiar un dólar por un instrumento del estado".

"No te da tranquilidad el Estado. Hay un montón de bancos que no te aceptan el plazo fijo UVA porque no les conviene y por más que yo tenga un mandato del Banco Central de tomar ese instrumento no te lo toman. Otro ejemplo, el Estado no te permite importar, por lo que hay un montón de bienes de cambio que cuando vos lo vas a comprar hoy no te lo vende", ejemplificó.

"Entonces, la pregunta es, ¿si tengo dólares, qué hago?, ¿tengo mercadería para comprar?, no. ¿Tengo un instrumento del Estado que sea creíble? tampoco".

Di Stefano concluyó al decir que "acá estamos en un mercado en el que nadie quiere vender, y si nadie quiere vender y algunos quieren comprar, el dólar va a ir para arriba. Es un mercado que si alguien quiere vender por necesidad como para pagar los sueldos, cuando baje un poquito van a salir corriendo al mercado a comprártelo, porque el único instrumento que te da garantía es comprar el billete verde".