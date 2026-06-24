La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 24 de junio de 2026 alcanzó los $ 1.445, cifra que demuestra una variabilidad de 0% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, continuando con la alza que se ha observado en los últimos dos días. Esto indica un incremento en la demanda y una posible anticipación de movimientos económicos en el corto plazo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 45.22%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, dado que es mayor que la volatilidad anual del 31.72%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el BCRA también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: