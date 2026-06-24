En esta noticia Los cambios con respecto a Adorni

Como trasfondo al caso Adorni y sus pormenores en las dos Cámaras del Congreso Nacional, el oficialismo intenta seguir con la agenda legislativa y aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad privada. Sin embargo, si bien hay ruido sobre dos artículos clave, Patricia Bullrich está ultimando detalles en su redacción para convencer a los aliados y podría aprobarse sin cambios.

El escándalo de corrupción que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, movió muchas fibras en el Congreso. Pero, sobre todo en el Senado, allí los aliados más cercanos de la UCR, el PRO y los gobernadores amigos miran a la Casa Rosada en búsqueda de que solucione la crisis política.

El gobierno nacional parecería haber encontrado una pausa momentánea a la crisis, al acordar con los bloques aliados patear una semana más el tema Adorni.

Si bien dicha crisis política dificulta el trabajo de los alfiles libertarios en el Senado, Patricia Bullrich parecería estar encontrándole la vuelta y el proyecto de Propiedad Privada podría salir del Senado tal como vino desde el Ejecutivo.

Si bien el caso Adorni opaca la figura de Javier Milei, y por lo tanto ilumina a Patricia, fuentes reservadas aseguraron a El Cronista que la senadora quiere seguir mostrando su capacidad política y no puede hacerlo si el Congreso no se mueve .

En este sentido, el oficialismo consiguió que no se trate este jueves 25 el pedido de interpelación a Adorni y que deba discutirse en Comisiónp ara poder llegar al recinto. Asimismo, la clave es el proyecto de ley de Inviolabilidad Privada, una iniciativa clave de Federico Sturzenegger.

Dicho proyecto, que parecía totalmente cerrado antes de ir al recinto, tiene dos artículos clave que molestan a algunas fuerzas políticas como la UCR y provincias clave.

Según pudo corroborar El Cronista, son los artículos que tratan específicamente la cuestión de la Ley de Tierras y la posibilidad de compra de particulares extranjeros y las restricciones para Estados extranjeros .

Como ya lo había contado este medio, el proyecto que tiene dictamen de mayoría del Ejecutivo levanta cualquier tipo de prohibición de compra de tierras para extranjeros particulares.

Sin embargo, introduce una cláusula clave que posibilita la venta de tierras a Estados extranjeros, para poder adquirirlas, la empresa o Estado puede tener una dispensa del gobierno provincial-en acuerdo con Nación- que autorice la venta.

Por este motivo, deposita todo el poder en las provincias y en los gobernadores , legando de esta manera aún más responsabilidad a los mandatarios subnacionales y dando más poder de fuego a los mismos.

Fuentes calificadas del Congreso indicaron a El Cronista que están trabajando sobre la redacción de esos dos artículos que causaron tanto resquemor en el primer intento de aprobar esta ley.

Sin embargo, voces calificadas ya confirmaron a este medio que bloques dialoguistas como la UCR no aprobarán el texto en el recinto.

Por otra parte, los radicales más aliados del gobierno y cercanos a los gobernadores parecen haber cedidos. “Parece que sale como vino de Diputados”, aseguró una alta fuente cercana al bloque radical en diálogo con El Cronista.

Asimismo, desde el oficialismo consideran que ya tienen el proyecto cerrado y los votos están.

Los cambios con respecto a Adorni

Sin duda, la pata de Adorni movió muchas sutilezas construidas a lo largo de los meses entre los senadores amigos de la Rosada. Pero, eso podría cambiar.

“Adorni está terminado, lo que está en debate es el tiempo en el que se cae. Esto es como cuando tenés que cocinar una cabeza de chancho, lo podés hacer al microondas o lo podés hacer en 72 horas en un horno de barro, eso es lo que acá se está discutiendo”, había dicho una voz provincial a El Cronista, en una metáfora quizás muy gráfica sobre el futuro del jefe de Gabinete.

La clave es que los mandatarios provinciales y los bloques aliados no quieren tener que llegar al punto de tener que dar curso a la moción de censura de Adorni.

Una voz legislativa allegada al gobernador de Chaco indicó a El Cronista que los mandatarios hicieron llegar a Milei su parecer en cuanto a la situación.

“Le dijimos de distintas maneras, que hagan algo. Una cosa es la justificación de los socios y otra cosa es un senador que después tiene que volver a su provincia luego de tener que defender a Adorni”, afirmaron a este medio la semana pasada.

Sin embargo, voces calificadas que responden a gobernadores peronistas aseguraron por estas horas que su posición es que “el gobierno resuelva la situación”.