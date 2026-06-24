En esta noticia Renuncia y reemplazo

La Cámara de Diputados se prepara para una sesión que promete dar otro triunfo para el oficialismo, luego de que lograra bajar el debate sobre una posible interpelación al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Con una agenda propia diseñada por La Libertad Avanza y sus aliados, el Gobierno buscará avanzar con un paquete de proyectos que combinan incentivos para atraer inversiones, acuerdos internacionales y la resolución de viejos litigios financieros.

El principal punto del temario será el tratamiento para dar media sanción del denominado “Súper RIGI”, un nuevo régimen destinado a captar grandes inversiones en sectores de frontera tecnológica y actividades productivas innovadoras .

La iniciativa apunta a proyectos que aún no tienen desarrollo en la Argentina o que se encuentran en etapas experimentales, con la intención de posicionar al país como un polo atractivo para industrias de alto valor agregado.

La propuesta establece un piso de inversión de US$ 1.000 millones y ofrece una batería de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante un período de hasta 30 años. Entre otras ventajas, contempla una reducción de la carga tributaria sobre las ganancias, mecanismos de amortización acelerada para inversiones, exenciones arancelarias y una progresiva liberalización del acceso a las divisas generadas por exportaciones.

El proyecto llega al recinto con el respaldo del oficialismo, el PRO, sectores de la UCR e Innovación Federal, luego de haber obtenido dictamen favorable en un amplio plenario de comisiones. La expectativa del Gobierno es lograr una aprobación que consolide una de sus principales apuestas para promover inversiones de gran escala.

La sesión también incluirá el tratamiento de los acuerdos de conciliación alcanzados por el Estado nacional con dos grupos de acreedores que aún mantienen reclamos vinculados al default de 2001. La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado y busca autorizar formalmente el plan de pago negociado por el Ejecutivo. Si se cumple el plan del Gobierno se logrará llegar antes de la fecha límite puesta para el 30 de junio.

El saliente diputado Adrián Ravier

Además, los diputados debatirán una serie de acuerdos internacionales vinculados a materia tributaria, previsional y de cooperación, entre ellos convenios para evitar la doble imposición con Francia, acuerdos de seguridad social con Suiza y San Marino, y un entendimiento con Italia destinado a combatir la pesca ilegal.

Renuncia y reemplazo

Para el comienzo de la sesión está prevista la aceptación de la renuncia del diputado de LLA Adrián Ravier, designado recientemente como vocero presidencial y se avanzará con la jura de Martín Matzkin, actual subsecretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad y cercano a Patricia Bullrich.

Matzkin, oriundo de La Pampa, integraba el tercer lugar en la lista de LLA y completará el mandato hasta diciembre de 2029.