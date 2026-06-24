El ministro de Economía, Luis Caputo, participó este miércoles del BATEV 2026, la exposición Internacional de la Construcción y la Vivienda que se realiza en La Rural del barrio de Palermo, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de referentes del sector.

“Hay que perderle el miedo al kirchnerismo”, apuntó el ministro de Economía, en un discurso donde también hizo un repaso de la gestión de Gobierno y los lineamientos de su programa.

De acuerdo a la visión del funcionario, “Argentina va a cambiar radicalmente en los próximos dos años” mediante la baja del costo y la recuperación de la competitividad.

“Cuando lo económico viene bien, entonces viene el cuestionamiento político, que es entendible. Pero digo, el miedo al pasado...Me hago eco de las palabras del presidente (Milei) ayer. Yo creo que hay que perderle el miedo al pasado. Hay que perderle el miedo al kirchnerismo particularmente“, sostuvo Caputo.

“Y esto no es soberbia ni desprecio ni nada, es simplemente sentido común. Es no subestimar a la población. Después del esfuerzo que han hecho todos los argentinos, de los resultados que hemos logrado, creer que la mayoría de la población va a querer volver a la inflación del 20% mensual, riesgo país de 2000, cepo cambiario con brecha del 200% (...). O sea, creer realmente que la gente en su mayoría va a votar eso es subestimar a los argentinos”, añadió.

Caputo insistió en su postura y sentenció: “No tengo ningún temor y creo que realmente no va a pasar, no lo digo por soberbia. Lo digo por sentido común y porque sé lo que vamos a hacer. Entonces podrá aparecer otro, tal vez, pero seguro no va a ser una vuelta al pasado”.

El evento, que se realiza desde hace más de tres décadas, reúne a los principales líderes del sector en un espacio de encuentro, actualización y generación de oportunidades.

La premisa de las cuatro jornadas en las que se extiende la exposición es que empresas, desarrolladores, arquitectos, ingenieros, distribuidores y profesionales especializados presenten soluciones y intercambien experiencias sobre el futuro de la industria.