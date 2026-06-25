Al cierre de los mercados de este jueves, 25 de junio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.445. Esta cifra señala una diferencia de 0,7% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha registrado un incremento durante los últimos tres días consecutivos. Esta alza sugiere un mayor apetito por la divisa, posiblemente impulsado por factores económicos que afectan la oferta y demanda en el mercado. La tendencia reafirma una expectativa de mayor estabilidad cambiaria a corto plazo.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 36.67%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.63%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y saldar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?

En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las condiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Además de levantar el límite, el banco también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: