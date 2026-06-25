Luego de que Javier Timerman revelara un “primer approach” del equipo bonaerense con inversores en Nueva York, el gobernador Axel Kicillof corrió el velo de lo que puede representar una jugada altamente estratégica.

Sobre el regreso de la provincia de Buenos Aires a los pasillos de Wall Street, Kicillof argumentó a El Cronista que el contacto es “permanente” con los tenedores de bonos internacionales.

Si bien relativizó el comentario del financista, la posibilidad de abrir vías de refinanciación significaría un alivio clave frente a la necesidad de oxígeno financiero, en un contexto de fuerte recorte a las partidas que gira el Gobierno Nacional.

“Hay interés”, aseguró el Gobernador y explicó: “Tenemos contacto permanente con los sectores (de Wall Street) porque, además, hay tenedores de bonos de la Provincia de Buenos Aires internacionales. Obviamente, cuando llegamos veníamos de una etapa de endeudamiento de Vidal, e hicimos una reestructuración ”.

Sin embargo, el margen de maniobra es acotado ya que hoy para la PBA (y para cualquier provincia argentina) emitir nueva deuda neta en dólares en el mercado internacional es casi imposible por el elevado nivel de riesgo país.

De ahí que la estrategia no apunte a conseguir dinero fresco, sino a administrar lo ya emitido y, a la par, poner la figura de Kicillof en la agenda de cara al 2027.

El peso del canje de 2021

En agosto de 2021, tras más de un año de duras negociaciones y una veintena de prórrogas, la provincia logró reestructurar u$s 7148 millones de deuda bajo legislación extranjera, alcanzando un nivel de aceptación cercano al 98%.

Aquel canje otorgó un fuerte alivio inicial al recortar cupones de interés y postergar vencimientos. Sin embargo, el diseño de esos bonos con vencimiento a 2037 contemplaba una estructura escalonada (step-up): las tasas de interés se incrementan con el paso del tiempo y los pagos de capital, congelados en los primeros años, ya comenzaron a vencer.

La combinación de la caída en la actividad económica, el ajuste de transferencias no automáticas por parte de la Casa Rosada y las limitaciones macroeconómicas del mdelo nacional, colocan a las provincias bajo una presión creciente.

En este escenario se entiende la urgencia de la provincia por mantener el diálogo con los bonistas del exterior, ya sea para el “rolleo” de los compromisos inminentes o para consolidar una ventanilla propia con el mercado internacional.