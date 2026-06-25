Milei felicitó a los diputados de LLA por “la enorme jornada” en la que se aprobó Súper RIGI

El gobierno de Javier Milei publicó este jueves en el Boletín Oficial los decretos de designación de 35 jueces, 4 conjueces y 10 vocales para distintos tribunales del país.

La movida representa uno de los gestos más significativos del Ejecutivo para reducir la sangría de vacantes que arrastra el Poder Judicial desde hace años, con casi un tercio de los cargos cubiertos por subrogantes.

Pero la lista llegó con una ausencia elocuente: no está el nombre de María Verónica Michelli, la magistrada cuyo pliego el Senado aprobó junto a otros 73 el 4 de junio pasado y a quien Milei se niega a designar porque es cuñada del periodista de investigación de La Nación Hugo Alconada Mon.

El Gobierno había intentado retirar su pliego antes de la sesión senatorial, por orden directa de Karina Milei, pero fracasó: la oposición y parte de los propios aliados del oficialismo bloquearon la maniobra.

Patricia Bullrich fue la figura más incómoda del episodio: la senadora le comunicó al presidente su “objeción de conciencia”, se abstuvo al momento de la votación y expuso una fisura que el ala dura de LLA no terminó de digerir.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, salió a respaldar la postura presidencial con un argumento que encendió el debate jurídico: “El Senado lo habilitó, no obligó al Presidente a firmar el decreto”.

No obstante, constitucionalistas sostienen que la medida no deja margen de discrecionalidad porque una vez que el Senado presta acuerdo, el Ejecutivo tiene la obligación de emitir el decreto de nombramiento.

La votación en el Senado el último 4 de junio

Michelli trabaja en la Justicia federal desde octubre de 1994, cuando ingresó como auxiliar administrativa en la Secretaría Electoral de La Plata. Desde 2009 se desempeña como secretaria del Tribunal Oral Federal N° 1 de esa ciudad, uno de los más activos en causas de lesa humanidad y crimen organizado. Ya había sido propuesta para una judicatura durante el gobierno de Macri, en 2018

Por su parte, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió abrir una investigación penal para determinar si el Gobierno actuó motivado exclusivamente por el vínculo familiar con Alconada Mon, periodista que cubrió en profundidad el escándalo de la criptomoneda Libra, que salpica al propio Milei.

Victoria Villarruel, en una de sus habituales señales de diferenciación con la Rosada , recibió a Michelli en su despacho del Senado mientras el debate todavía estaba abierto.

El Ejecutivo no dio explicaciones públicas sobre la exclusión. Uno de los argumentos es que el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata, para el que fue nombrada, todavía no está en funciones.

El mapa judicial que publica hoy el Boletín Oficial es amplio: 26 designaciones para juzgados de la Ciudad de Buenos Aires, 5 para la Provincia, y el resto distribuido entre Formosa, Neuquén, Salta y Bariloche.